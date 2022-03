Israel y los estados árabes se reúnen en condena para el terrorismo

Itongadol.- En su cumbre histórica en la ciudad israelí de Sde Boker en el Negev, los principales diplomáticos de Israel, EE. UU. y cuatro naciones árabes anunciaron que la conferencia sería la primera iteración de un foro regional permanente, ya que reafirmó la importancia de aumentar los lazos entre Israel y el Medio Oriente en general.

Los cancilleres de Israel, Egipto, Baréin, Marruecos y Emiratos Árabes Unidos y el secretario de Estado estadounidense condenaron el terrorismo, un día después de un atentado en la ciudad de Hadera en el que fueron asesinados a tiros dos policías fronterizos.

La reunión sin precedentes fue ampliamente vista como un intento de Israel y sus aliados árabes de crear un frente contra el enemigo regional compartido, Irán. Los funcionarios israelíes dijeron a los periodistas en el lugar que las conversaciones se centraron en la creación de una “arquitectura de seguridad regional”, entre otros temas.

En una conferencia de prensa conjunta de los seis diplomáticos después de las reuniones, el ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, afirmó que la llamada Cumbre de Negev se convertiría en “un foro permanente”.

Ademas agregó que la confabulación estaba construyendo “una nueva arquitectura regional basada en el progreso, la tecnología, la tolerancia religiosa, la seguridad y la cooperación de inteligencia.

“Esta nueva arquitectura, las capacidades compartidas que estamos construyendo, intimidan y disuaden a nuestros enemigos comunes, en primer lugar, Irán y sus representantes. Ciertamente tienen algo que temer.”, continuó.

Lapid subrayó que todos los invitados a la cumbre condenaron el ataque.

El ministro dijo que aunque los terroristas quieran sembrar la desunión e impedir la paz, “no lo lograrán”. Prometió que seguirá por el “camino de la paz”.

El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, elogió la cumbre y dijo que “cosas que antes eran imposibles se han vuelto posibles”.

Blinken elogió los crecientes lazos económicos, los acuerdos de energía solar y los foros diplomáticos que tuvieron lugar en toda la región en los últimos meses como resultado de la normalización entre Israel y los estados árabes.

También prometió que EE. UU. continuará apoyando y ayudando a hacer crecer los acuerdos, elogiando “un nuevo amanecer”, y aseguró a los presentes que EE. UU. ayudaría a sus aliados a enfrentar enemigos comunes en la región, incluido Irán.

Sin embargo, el secretario de Estado de los EE. UU. tuvo cuidado de enfatizar que los acuerdos no sustituyen el progreso en el frente palestino, y prometió trabajar para que los palestinos e israelíes disfruten de “medidas iguales” de prosperidad, dignidad y seguridad.

El jefe diplomático emiratí, Abdullah bin Zayed al Nahyan, elogió el papel de Estados Unidos para ayudar a que se llevara a cabo la cumbre Sde Boker. También calificó la conferencia como un golpe contra el ataque terrorista en Hadera.

Al Nahyan elogió los lazos cálidos entre Israel y el Medio Oriente en general.

“Es nuevo para Abdullatif, Nasser y para mi estar en Israel”, dijo al Nahyan, refiriéndose a sus colegas ministros de Relaciones Exteriores árabes. “Aunque Israel ha estado en esta región durante mucho tiempo, esta es nuestra primera vez. No nos hemos conocido.»

Al Nahyan insinuó la necesidad de corregir la historia en largas décadas sin relaciones. Egipto, dijo, “nos mostró liderazgo hace 43 años al legitimar a Israel, un Israel» enfatizó, que “ha sido parte de esta región durante mucho tiempo”.

“Perdimos esos 43 años”, dijo, mirando a Shoukry. Ahora, “solo estamos tratando de seguir sus pasos”.

«¡Esto no es solo el futuro, esto ya es el PRESENTE!» afirmó el jefe diplomático emiratí, Abdullah bin Zayed al Nahyan.

Casi todos los ministros de Relaciones Exteriores visitantes, incluido Blinken, abrieron sus comentarios condenando el ataque terrorista en Hadera. Los ministros también condenaron el ataque cuando la noticia llegó a Sde Boker el domingo pasado.

“Creo que nuestra presencia aquí hoy, en Sde Boker, es la mejor respuesta a este tipo de ataques”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Marruecos, Nasser Bourita.

Bourita volvió a enfatizar el apoyo de Rabat a una solución de dos estados para el conflicto palestino-israelí y agregó que cualquier solución posible también debe respetar los intereses de seguridad israelíes.

La decisión de Marruecos de reconocer a Israel “no es un movimiento oportunista”, enfatizó, enfatizando la profundidad de los lazos entre las dos naciones. Señaló la gran comunidad de israelíes que habían emigrado de Marruecos y agregó que acababa de descubrir que los dos alcaldes de las ciudades de Negev, Yeruham y Dimona, eran de origen marroquí.

El Ministro de Relaciones Exteriores de Bahrein, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, abrió sus comentarios condenando “el ataque terrorista” en Hadera.

Al Zayani dijo que los acontecimientos recientes, como los ataques de las milicias hutíes en Arabia Saudita y Yemen, así como la necesidad de “resolver el expediente nuclear iraní”, hicieron más urgente la necesidad de unir fuerzas.

El diplomático dijo que el proceso también debe incluir esfuerzos para proporcionar un “Estado viable” para los palestinos.

La principal excepción en la conferencia de prensa fue el ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Sameh Shoukry, quien ofreció una condena general del terrorismo sin citar específicamente el ataque en Hadera.

Shoukry en sus comentarios habló extensamente sobre el tema palestino. A veces parecía regañar a la parte israelí, advirtiendo contra la “actividad unilateral” para perturbar la “calma” durante el próximo mes de Ramadán.

No obstante, Shoukry también calificó las reuniones de “constructivas y profundas”.

Las discusiones de este lunes en la Cumbre de Negev trataron directamente con los desafíos de seguridad que enfrentan los países reunidos en Sde Boker, dijo a los periodistas el alto funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, Oded Yosef.

Esos desafíos incluyen los planteados por Irán y sus representantes armados, dijo.

“Fue una conversación muy abierta y honesta sobre problemas reales y cómo los enfrentamos juntos”, continuó.

La “arquitectura de seguridad regional” que se discute en la cumbre incluiría “enfrentar las amenazas de Irán y sus representantes”, dijo Yosef, y contaría con “una presencia estadounidense significativa”.

“Incluirá la cooperación en todas las áreas que se te ocurran”, dijo Yosef, incluso en diplomacia, tecnología y organizaciones internacionales.

El tema palestino surgió en las conversaciones internas, pero no estuvo en el centro de la conversación, dijo Yosef.

La mayoría de los dignatarios visitantes, los de EE. UU., Bahrein, Marruecos y Egipto, mencionaron su apoyo a un futuro estado palestino. Ramallah ha criticado ferozmente la cumbre.

El alto funcionario palestino Bassam al-Salihi informó según las fuentes de The Times of Israel que la visita de los diplomáticos árabes al Negev no ayudará a los palestinos, “cualquiera que sea su razón” para participar.

“El tema palestino no estará presente en esta cumbre. Si está presente, será en los términos de Israel”, dijo al-Salihi, miembro del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina.