Irán asegura que frustró la red del Mossad que apuntaba a sus industrias de defensa

Itongadol.- El Ministerio de Inteligencia iraní afirmó el domingo haber desbaratado una red de espionaje del Mossad que intentaba sabotear las industrias de defensa de Irán.

Según el Ministerio de Inteligencia, el Mossad se puso en contacto con empresas que trabajan con las industrias de defensa de Irán para recabar información. Según el informe, el Mossad empezó a trabajar con una persona llamada «Frank» que trabaja como jefe de ventas para una empresa que suministra piezas y está en contacto con empresas iraníes.

La inteligencia iraní afirmó que Frank invitó a sus empleados a un seminario en Malasia y les presentó a un hombre llamado Hadrien, que dirige una empresa en Singapur que trabaja con empresas iraníes para producir fibra de carbono y aleaciones metálicas. Los dos trabajaron con colegas en Irán que identificaron las últimas necesidades del estamento militar y de defensa del país, según el informe.

En octubre, los medios de comunicación malasios afirmaron que habían detenido a agentes locales que trabajaban para el Mossad después de que éstos intentaran secuestrar a un agente de Hamás en el país. Las autoridades israelíes no han respondido a estas informaciones.

Directores generales y vendedores de empresas de Irán también fueron invitados a seminarios en Turquía, Tailandia, Hungría, Omán y Georgia, donde el Mossad recogió información de ellos, afirmó el Ministerio de Inteligencia iraní, añadiendo que ha estado vigilando estos intentos y ha detenido a personas que entraron en Irán con el fin de apuntar a «sitios militares sensibles.»

El Ministerio de Inteligencia iraní y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) publican periódicamente afirmaciones de que han capturado redes de espionaje del Mossad, con una serie de afirmaciones de este tipo publicadas en los últimos meses en medio de las protestas antigubernamentales que han barrido Irán.

Hadrien y Frank, las dos personas citadas en la reivindicación más reciente, figuran como funcionarios en el sitio web de una empresa de Singapur dedicada a las aleaciones y compuestos avanzados para aplicaciones aeroespaciales. La empresa también se dedica a materiales importantes para la industria petroquímica. El sitio web de la empresa no parece haberse actualizado mucho desde 2018 aproximadamente.

La nueva reclamación también incluía un vídeo con fotos de las personas acusadas de trabajar con el Mossad.

La industria aeroespacial de Irán ha sido objeto de una serie de presuntos esfuerzos de sabotaje israelíes y estadounidenses en la última década, según informes iraníes.

En noviembre de 2011, una explosión sacudió una base de misiles en Bidganeh, matando al menos a 17 miembros de la IRGC, incluido Moghaddam, predecesor de Mehrabi. Aunque en un principio se informó de que la explosión había sido un accidente, los medios occidentales, entre ellos The Guardian y la revista Time, informaron de que se atribuía el incidente al Mossad.

En 2019, un cohete que estaba siendo probado en el Centro Espacial Imán Jomeini en Irán explotó en la plataforma de lanzamiento, según imágenes satelitales publicadas por NPR.

En febrero de 2019, el entonces ministro de Asuntos Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, dijo a la NBC que era posible que hubiera una campaña estadounidense para sabotear los lanzamientos de satélites iraníes, ya que el país ya había realizado dos lanzamientos fallidos ese año. Poco antes de los comentarios de Zarif, The New York Times informó de que Estados Unidos había acelerado un programa secreto para sabotear los misiles y cohetes de Irán.

En junio de 2020, se informó de una explosión cerca de Teherán, en la que los funcionarios iraníes afirmaron que habían explotado tanques de gas industrial cerca de Parchin, pero los análisis occidentales concluyeron que la explosión probablemente tuvo lugar en los centros de producción de misiles de la zona de Khojir, incluidas las instalaciones utilizadas para producir misiles tanto de propulsor sólido como de combustible líquido.

En septiembre de 2021, se declaró un incendio en la base de misiles del Grupo Industrial Shahid Hemmat en Karaj, cerca de Teherán, en el que murieron dos trabajadores y otro resultó herido. El periódico Sobh-e-Sadegh, afiliado a la IRGC, informó posteriormente de que el incendio había sido provocado por un ataque de Israel. El New York Times también informó de que Israel estaba detrás del incidente. La base de misiles de Shahid Hemmat se encuentra cerca de Bidganeh, donde fue asesinado Moghaddam.

En junio de este año, una explosión sacudió el oeste de Teherán, y las imágenes por satélite compartidas por Intelli Times parecían mostrar daños en el tejado de una estructura de la base de Shahid Hemmat, lo que indicaba que la base había sido atacada por segunda vez.

El periódico kuwaití Al-Qabas citó entonces «fuentes iraníes bien informadas» que afirmaban que la base de Shahid Hemmat había sido aparentemente atacada por aviones no tripulados. Según el informe, aviones no tripulados lanzados desde el interior de Irán, no lejos de la base, alcanzaron el lugar. Al-Qabas añadió que recientemente se habían realizado en la base nuevas pruebas de motores de misiles balísticos.

Además, en junio, funcionarios iraníes anunciaron que dos miembros de la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica habían muerto mientras «llevaban a cabo su misión» en Irán. Poco después de la muerte de uno de ellos, las imágenes por satélite revelaron que en el lugar en el que murió se estaban llevando a cabo los preparativos para un lanzamiento espacial. Iran International informó de que las muertes «no fueron accidentes», pero no facilitó más información.

En septiembre de este año, un miembro de la Fuerza Aeroespacial de la IRGC fue asesinado durante una «misión» en la provincia de Sistán y Baluchistán, en el sureste de Irán. El agente, llamado Ali Mohammadi, formaba parte del Cuerpo Ansar al-Reza, que tiene su base en la provincia de Jorasán del Sur, según el gobernador de Jorasán del Sur. No se ha hecho pública la causa de la muerte del agente.