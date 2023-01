India honra a un restaurador residente en Israel con el máximo galardón cívico

Itongadol.- El gobierno indio anunció que concederá el máximo galardón cívico anual del país a Reena Pushkarna, célebre chef, restauradora y empresaria residente en Israel.

El Premio Pravasi Bharatiya Samman 2023 es el máximo galardón que puede recibir un indio no residente.

A Reena, junto con su marido Vinod, se le atribuye la introducción de la auténtica cocina india en los paladares israelíes con la cadena de restaurantes Tandoori/Kohinoor. Fue invitada por el gobierno indio a recibir el premio gracias a su excelencia en el campo de los negocios, la comunidad y el compromiso social.

A su llegada a la India, está previsto que se reúna con el Primer Ministro indio, Narendra Modi, que ha disfrutado de sus delicias en anteriores visitas a Israel. A la ceremonia de entrega del premio asistirá también el Presidente indio, Droupadi Murmu.

«Cuando me dijeron que había ganado, no me lo podía creer», dijo Pushkarna. «Dado que es el mayor honor que puede recibir un indio no residente, no podría estar más orgulloso. He mostrado a la gente la esencia de la cultura india a través de la cocina auténtica. Toda una generación creció apreciando mi plato de ‘pollo tikka’ (hecho con especias, cebolla y cilantro) y estoy muy orgulloso de mi herencia.»

«Estoy agradecido al pueblo israelí por aceptarme. Creo que soy la única india que se pasea por Israel con un Bindi (marca roja tradicional hindú que se coloca en la frente)».

«Mi marido, Vinod, es el motor de este viaje y esto no habría sucedido sin él».