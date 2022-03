Guerra Ucrania-Rusia: el delicado acto de equilibrio de Israel

Itongadol.- Mientras Ucrania luchaba para defenderse de la invasión rusa : los medios estadounidenses e internacionales comenzaron a preguntar sobre Israel.

¿Por qué Israel no ha “ido a leerle a Putin la ley antidisturbios”, preguntó Christiane Amanpour de CNN esta semana, “después de todas las veces que Estados Unidos se ha esforzado al máximo para ayudar a Israel en la ONU y en todos los foros mundiales?”.

¿Qué tiene que ver Israel con una guerra entre Ucrania y Rusia? Es una buena pregunta, y los presentadores de televisión como Amanpour y Joe Scarborough deberían haber considerado antes de acusar airadamente a Israel de no ser un aliado lo suficientemente bueno para Estados Unidos.

Y la respuesta es muy poco, de verdad. No hay una buena razón para que los medios de comunicación fuera de los medios judíos o israelíes se fijen en Israel en esta guerra.

Dicho esto, Israel se ha encontrado en una posición muy incómoda entre sus intereses de seguridad con Rusia y sus intereses y valores compartidos con los EE. UU., lo que constituye una historia interesante, que, lamentablemente, se ha contado repetidamente sin los matices necesarios.

Cuando el presidente sirio Bashar Assad comenzó a usar armas químicas contra sus propios ciudadanos, cruzando la “línea roja” que el entonces presidente Barack Obama estableció para la intervención estadounidense. Estados Unidos decidió no involucrarse militarmente, a pesar de la declaración del presidente.

Eso dejó un vacío en la guerra civil siria, que continuó en los años siguientes.

Mientras tanto, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán también estuvo en Siria, entrenando y luchando con el ejército sirio y con Hezbolá, su representante en el Líbano. Israel comenzó a realizar ataques aéreos contra objetivos iraníes, como convoyes de armas a Hezbolá, ya en 2013; ha habido cientos desde entonces en lo que se conoce como la campaña de “guerra entre guerras”.

En 2015, Rusia intervino para apuntalar a Assad. El ejército ruso se ha convertido en la fuerza militar dominante en Siria, con miles de soldados.

Israel, que no quería terminar en un enfrentamiento con Rusia, llegó a un acuerdo por el cual Jerusalén advertiría a Moscú antes de atacar Siria. Rusia permitió a la Fuerza Aérea de Israel libertad de acción en Siria, siempre que las tropas rusas no sean atacadas. Ese mecanismo de resolución de conflictos ha funcionado muy bien durante los últimos siete años, a pesar de los baches ocasionales en el camino.

Más allá de los lazos militares, los lazos diplomáticos entre Rusia e Israel se han profundizado y crecido en las últimas décadas. El ex primer ministro Benjamin Netanyahu incluso se jactó de sus buenas relaciones con el presidente ruso Vladimir Putin en una campaña electoral del Likud. Además, existen importantes lazos culturales entre Rusia y más de un millón de israelíes de la antigua Unión Soviética.

Por supuesto, no es necesario derramar mucha tinta aquí sobre Estados Unidos e Israel. Simplemente no hay comparación con ninguna otra relación que tenga Israel. EE.UU. asegura la ventaja militar cualitativa de Israel, otorga a Israel miles de millones de dólares en ayuda militar cada año y bloquea la mayoría de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU contra Israel. Washington y Jerusalem participan en entrenamiento militar conjunto, intercambio de inteligencia, intercambios culturales y más. Y eso continuó durante todo el período mencionado, incluso cuando hubo fuertes desacuerdos con la administración Obama sobre Siria, Irán y los palestinos.

Las evaluaciones de inteligencia israelíes eran menos seguras que las estadounidenses de que Putin decidiría invadir Ucrania; El ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, dijo lo mismo y estimó públicamente que Rusia no daría el paso. Israel está procediendo con cautela debido a la presencia de Rusia en Siria y las grandes comunidades judías en Ucrania y Rusia, dijo Lapid.

Pero cuando parecía inminente una invasión de algún tipo, Israel pidió a sus ciudadanos que se fueran y comenzó a prepararse para evacuar su embajada de Kiev .

Las condenas a Rusia comenzaron a llegar desde Occidente después de que Putin declarara a Donetsk y Luhansk como repúblicas independientes y pronunciara un largo discurso negando el derecho de Ucrania a existir como país independiente.

Israel esperó hasta el día siguiente y luego declaró que apoya “la integridad territorial y la soberanía de Ucrania” y “espera una solución diplomática”.

“Israel continúa entablando un diálogo con sus socios sobre las formas de volver a encarrilar los esfuerzos diplomáticos”, se lee en el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Lo que la declaración no menciona es Rusia.

Un día después, cuando se hizo evidente la escala de la invasión rusa de Ucrania, Lapid se pronunció inequívocamente contra Rusia.

“El ataque ruso a Ucrania es una grave violación del orden internacional”, dijo Lapid. “Israel condena el ataque y está listo y preparado para brindar asistencia humanitaria a los ciudadanos de Ucrania”.

Eso pareció resolverlo, pero horas después, el primer ministro Naftali Bennett volvió a no mencionar a Rusia: “Como todos los demás, rezamos por la paz y la calma en Ucrania. Estos son momentos difíciles y trágicos, y nuestros corazones están con los civiles que, sin tener la culpa, se han visto envueltos en esta situación”.

Luego, el viernes, Israel no se unió a la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU liderada por Estados Unidos que condena a Rusia. Israel no es miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que tiene solo 15 miembros, pero los estadounidenses reunieron alrededor de 80 firmas como una demostración de fuerza contra Rusia, que tenía poder de veto y de todos modos no permitiría que se aprobara la resolución.

Los estadounidenses estaban molestos por la posición de Israel, y la embajadora estadounidense Linda Thomas-Greenfield expresó su decepción a su homólogo israelí, Gilad Erdan. Jerusalem prometió a puerta cerrada que apoyaría la resolución de la Asamblea General de la ONU contra Rusia la próxima semana, lo que hizo el miércoles, incluso copatrocinándolo y, según el embajador de EE. UU. en Israel, Tom Nides, ayudando a atraer a más países a bordo.

Pero mientras tanto, Lapid y Bennett continuaron con su doble juego. Lapid anunció que Israel condenaría a Rusia en la ONU y estaría “en el lado correcto de la historia”, mientras que Bennett continuó hablando de ayudar al pueblo de Ucrania.

Durante la semana pasada, Bennett habló dos veces con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y poco después con Putin.

Zelensky siguió buscando la mediación israelí en la situación, como lo había hecho varias veces en 2021, y Netanyahu y Bennett transmitieron el mensaje a Putin, quien lo rechazó. Pero el domingo y el miércoles, el presidente ruso no dio un no definitivo.

También esta semana, Israel envió 100 toneladas de ayuda humanitaria a Ucrania, en forma de medicamentos, equipo médico, kits de purificación de agua, mantas, tiendas de campaña y más. Se está preparando ayuda adicional, incluido un hospital de campaña.

Pero nada de eso es ayuda militar; Israel ha sido muy cuidadoso en ese frente. El hospital de campaña es del Ministerio de Salud, no del Cuerpo Médico de las FDI. Israel no ha enviado los cascos y chalecos de cerámica que ha solicitado Ucrania, aunque podrían ir a los bomberos, paramédicos y otros civiles.

ESTÁ CLARO que Israel está tratando cuidadosamente de equilibrar su preocupación por poder contrarrestar libremente a Irán más allá de su frontera norte controlada por Rusia mientras está del lado de Estados Unidos y Occidente contra la brutal invasión de un estado soberano.

Lo que está menos claro es si Israel está teniendo éxito; ciertamente no se está equilibrando con gracia.

Sí, la firma de Israel en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no habría inclinado la balanza. Es simbólico. Pero toda la resolución fue simbólica, ya que Rusia la vetó. Y los estadounidenses se lo tomaron mal.

Cuando se trata de otros asuntos, como enviar más ayuda a Ucrania o más ayuda militar o militar adyacente, no hay presión diplomática sobre Israel a partir del jueves, aunque, como enfatizaron varias fuentes diplomáticas en Jerusalén, las cosas pueden cambiar de un día para otro. el siguiente.

Mientras tanto, la sensación en Jerusalén es que Kiev comprende su delicada posición y aprecia la ayuda humanitaria.

Sin embargo, la narrativa pública parece haberse escapado del control de Israel, un problema frecuente para Israel, con figuras prominentes como las mencionadas en los medios o incluso el senador estadounidense proisraelí Lindsey Graham expresando su decepción por la inacción israelí. Han aumentado los pedidos de Israel para que envíe una batería Cúpula de Hierro, a pesar de que Ucrania no ha pedido una, ya que fue desarrollada para los cohetes más rudimentarios utilizados en Gaza y no para los misiles rusos.

Una fuente diplomática de alto rango en Jerusalén se ofendió con los llamados a Israel a “tomar una posición unilateral muy extrema”, pero también con aquellos que quieren “neutralidad total y no decir nada”, porque Israel está “equilibrando cosas bastante complicadas”.

El ministro de Salud, Nitzan Horowitz, también discrepó con esa narrativa.

“No estamos sentados en la cerca; estamos claramente del lado de Occidente… Esa es una descripción incorrecta. Estamos haciendo mucho, más que la mayoría de los países”, dijo Horowitz a KAN el jueves. “Los aliados occidentales están enviando muchas armas; estamos enviando ayuda humanitaria y declaramos que estamos inequívocamente con Ucrania y en contra de la invasión rusa”.

Bennett también dijo que los medios están contando mal la historia, pero siguió evitando mencionar a Rusia y se refirió solo al “pueblo ucraniano”.

“No todos están enojados con nosotros, es todo lo contrario”, dijo el miércoles a Channel 13 News. “Estamos ayudando al pueblo ucraniano. Enviamos tres aviones llenos de medicamentos y ayuda, y mis instrucciones fueron muy claras: ser lo más generoso posible con lo que necesita el pueblo ucraniano”.

Bennett agregó que “lo que se describe en los medios está mal”, porque “los diferentes actores nos quieren en un lugar en el que podamos dialogar con todos”.

En otras palabras, dijo el primer ministro, Israel necesita estar en una posición en la que pueda hablar con Rusia y Ucrania. Otras figuras muy importantes en Israel han expresado dudas de que la propuesta de que Israel sirva como mediador pueda llegar a buen término y si Israel debería hacerlo incluso si Rusia está de acuerdo. Pero Bennett se está tomando en serio la solicitud de Zelensky de que sirva como intermediario con Putin, mucho más en serio de lo que se lo tomó en octubre cuando se lo planteó por primera vez al presidente ruso.

Y si Bennett condena abiertamente a Putin, entonces Putin no confiará en él como posible mediador.

Y en los últimos días, la diplomacia parece ser donde se centran todas sus declaraciones.

“En Israel, hemos experimentado bastantes guerras, y puedo compartir mi idea principal: las guerras son fáciles de comenzar pero muy difíciles de terminar”, dijo Bennett en la Conferencia Cybertech Global TLV 2022 el jueves. “Las cosas se ven mal en este momento sobre el terreno, pero es importante entender que si los líderes del mundo no actúan rápido, puede ser mucho peor.

“Estoy hablando de la pérdida de muchas vidas humanas, la destrucción total de Ucrania y millones de refugiados, pero no es demasiado tarde”, agregó Bennett. “Es responsabilidad de los grandes jugadores del mundo actuar rápido para sacar a ambos bandos del campo de batalla y llevarlos a la mesa de negociaciones”.

Este mensaje funciona para Bennett de dos maneras. Primero, puede mantener la opción de servir como mediador y pacificador, pero al mismo tiempo, al citar a “grandes jugadores”, está diciendo que Israel no necesita ser el responsable.

Porque, como dijo Horowitz: “Israel no es el factor principal en este conflicto y no es parte de él”.

Jerusalem quiere enviar ayuda humanitaria y mantener un perfil bajo en la guerra de Ucrania, incluso cuando esa posición parece volverse cada vez más insostenible.