Gal Gadot afirma que la tercera película de Wonder Woman sigue en el proyecto

Itongadol.- La actriz israelí Gal Gadot afirmó en una entrevista publicada el miércoles que continúan las conversaciones sobre una tercera película de Wonder Woman, tranquilizando a los fans nueve meses después de que su futuro en la franquicia se viera sumido en la incertidumbre como consecuencia de una reorganización en DC Studios.

Los comentarios se hicieron a ComicBook.com y a Kan news, y se publicaron una semana antes del estreno en Netflix, el 11 de agosto, del nuevo thriller de espionaje de Gadot, «Heart of Stone».

La estrella israelí afincada en Estados Unidos encarnó a la superheroína en «Wonder Woman», de 2017, y «Wonder Woman 1984», de 2020. A finales de 2020, Warner Bros. anunció que aceleraría una tercera película de «Wonder Woman» protagonizada por Gadot. Después retomó el papel en un cameo en la película «¡Shazam! Furia de los dioses» en marzo.

Pero en diciembre de 2022 saltó la noticia de que James Gunn y Peter Safran, que tomaron el control de los estudios DC de Warner Bros. un mes antes, no estaban de acuerdo con la visión de Wonder Woman 3 presentada por la directora Patty Jenkins, que estuvo detrás de la cámara en las dos primeras películas y ha sido apartada del próximo proyecto.

Gunn y Safran están dispuestos a reiniciar los estudios cinematográficos de DC con una nueva serie de películas aparentemente desconectadas del actual universo compartido.

«Me encanta interpretar a Wonder Woman. Es algo muy cercano y querido para mí. Por lo que he oído de James y de Peter… vamos a desarrollar una Wonder Woman 3 juntos», dijo Gadot a ComicBook.com, que señaló que las declaraciones se hicieron antes de que se iniciara la última huelga de actores de Hollywood el 13 de julio.

En declaraciones a Kan -que también emitió la entrevista el miércoles, pero dijo que había sido grabada en junio- Gadot dijo en hebreo: «Nadie me habló nunca de una congelación [de la película]. Me dijeron que estoy en buenas manos y que puedo estar tranquila».

Pero reconoció que Jenkins no estaba participando en la producción: «Se suponía que ahora íbamos a rodar la tercera película con Patty, querida amiga y directora de gran talento, pero eso no va a ocurrir».

En su próxima película «Heart of Stone», Gadot interpreta a Rachel Stone, una agente de inteligencia altamente entrenada que también es miembro de una organización internacional aún más secreta sin lealtades políticas o nacionales, llamada La Carta, que trabaja para preservar la paz mundial. Sin embargo, cuando el villano Keya Dhawan (la estrella de Bollywood Bhatt) roba el «corazón» de la Carta, que es la fuente de su asombroso poder tecnológico, Stone emprende una aventura por todo el mundo llena de acrobacias para recuperarlo.

Según la sinopsis, «Rachel Stone es una agente de inteligencia, la única mujer que se interpone entre su poderosa organización mundial de mantenimiento de la paz y la pérdida de su activo más valioso, y peligroso».

Ha sido producida por Pilot Wave, la empresa propiedad de Gadot y su marido, Jaron Varsano.

Gadot dijo a Kan que varios israelíes participaron en la producción, y que el tema musical es de la artista pop israelí Noga Erez.