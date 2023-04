Funcionario polaco: Varsovia no asesora a Israel sobre la reforma judicial

Itongadol.- En el 80 aniversario del comienzo del Levantamiento del Gueto de Varsovia, se celebrará en la capital de Polonia una cumbre tripartita entre los presidentes de Polonia, Andrzej Duda, Israel, Isaac Herzog, y Alemania, Frank-Walter Steinmeier, como parte de los numerosos actos para conmemorar este aniversario. La celebración de esta cumbre ha sido posible gracias al rápido calentamiento de las relaciones entre Polonia e Israel en los últimos meses. El primero en iniciar el renovado acercamiento, allá por los días del gobierno Bennet-Lapid que deterioró la relación con Polonia hasta un mínimo sin precedentes, fue el Presidente Herzog. Desde el inicio del mandato del actual Gobierno israelí y bajo la dirección del ministro de Asuntos Exteriores, Eli Cohen, se eliminaron los últimos obstáculos que impedían el pleno restablecimiento de los lazos entre ambos países y se firmó en Varsovia un acuerdo global que allana el camino para la reanudación del envío de delegaciones de estudiantes de secundaria israelíes a Polonia.

Pawel Jabłoński, viceministro polaco de Asuntos Exteriores responsable, entre otras cosas, de las relaciones con Israel, dice a «Israel Hayom» que hoy existe una dinámica muy positiva en las relaciones entre ambos países, tras una crisis que duró unos cinco años, y que en Varsovia hay un gran optimismo respecto a la mejora de las relaciones en los próximos meses. Según Jabłoński, el proceso de nombramiento de un nuevo embajador polaco en Israel ya ha comenzado. «Pronto podremos anunciar el nombramiento», afirma Jabłoński. El anterior ministro de Asuntos Exteriores, Yair Lapid, bloqueó esencialmente el regreso a Israel del anterior embajador polaco, Marek Magierowski, tras la aprobación de una ley relativa a la prescripción de la restitución de propiedades judías. Esto dañó gravemente las relaciones entre los dos países y hubo quienes en el gobierno polaco exigieron una disculpa oficial de Israel.

«Reconocemos que esta medida fue tomada por el anterior gobierno israelí. Estamos dejando atrás este incidente». Polonia, por su parte, aceptó rápidamente el nombramiento de un nuevo embajador israelí tras el estallido de la guerra en Ucrania. Esto se debió también a la evacuación de la embajada israelí de Kiev y de los ciudadanos israelíes de Ucrania, así como a la cooperación en materia de seguridad entre ambos países. Espero que cuando se nombre al nuevo embajador polaco, volvamos a la senda de las buenas relaciones en los ámbitos político, económico -con su gran potencial- y social; unas buenas relaciones que duren no sólo unos meses, sino décadas. El acuerdo firmado en Varsovia con el Ministro de Asuntos Exteriores Cohen es un paso histórico. Por fin hemos conseguido resolver una cuestión que era problemática desde nuestro punto de vista y que también provocaba críticas en Israel: Los viajes de los jóvenes israelíes a Polonia hacían que muchos en Israel vieran a Polonia sólo como un territorio donde los alemanes cometieron crímenes. Esto crea la impresión de que Polonia es un país peligroso y poco amistoso para los judíos e Israel. Si se quieren construir buenas relaciones entre los dos países, es necesario enseñar a las generaciones más jóvenes tanto los elementos positivos que existieron en la historia judía de Polonia como los tiempos actuales. Es muy importante animar a los jóvenes de ambos países a que entren en contacto entre sí. Si los estudiantes de secundaria de Israel se encuentran con sus compañeros de Polonia, se conocen y descubren que ven las mismas series en Netflix y les gustan las mismas cosas, aumentará el entendimiento y la conexión».

Según Jabłoński, la cumbre tripartita de presidentes con motivo del 80 aniversario del estallido del Levantamiento del Gueto de Varsovia será una oportunidad para plantear la ampliación de los viajes de jóvenes a Alemania, así como la creación de marcos conjuntos para los tres países, en los que será posible enseñar a los jóvenes de Israel, Polonia y Alemania la historia de la Segunda Guerra Mundial. «Estamos contentos de haber podido forjar un acuerdo con Israel y esperamos que junto con Israel podamos incitar a Alemania a comprender que es necesario mejorar y ampliar el programa educativo. Se acusa al actual gobierno polaco de centrarse demasiado en la historia, pero necesitamos recordar y rememorar lo que ocurrió en nuestro suelo para que cosas como ésta no vuelvan a ocurrir. Hasta cierto punto, vemos la continuación de los crímenes cometidos en la Segunda Guerra Mundial también en Ucrania, con un alcance y una dimensión diferentes. Los rusos quieren eliminar a las élites de Ucrania y la identidad ucraniana. Ahora también quieren retirar la bandera polaca del lugar de la masacre de Katyn, donde miles de oficiales polacos fueron asesinados por la policía secreta soviética».

En cuanto al cambio en la política israelí hacia la guerra en Ucrania desde el inicio del mandato del nuevo gobierno en Israel, Jabłoński afirma: «A veces oímos voces que piden a Israel que haga más por Ucrania. Pero, muchas cosas suceden lejos de la mirada pública. Animamos a todo el mundo a hacer más para ayudar a Ucrania, incluido Israel. Pero, entendemos sus limitaciones en vista de la presencia rusa en Siria».

Jabłoński niega categóricamente los comentarios que se le atribuyeron hace varios días y que fueron ampliamente citados en los medios israelíes, según los cuales el Gobierno polaco asesoró al Gobierno israelí en relación con la reforma legal. «No asesoramos al primer ministro Benjamin Netanyahu ni a su Gobierno, no nos pidieron nuestra opinión, el Gobierno polaco no promulga leyes en la Knesset», aclara Jabłoński, «lo único que dije es que en el pasado informamos a Gobiernos amigos sobre las reformas legales llevadas a cabo en Polonia, sus objetivos y la reacción de la opinión pública -a favor y en contra-. Por separado, también nos interesamos por lo que ocurre en Israel, como nos interesamos por lo que ocurre en cualquier país amigo. No aceptamos injerencias extranjeras en nuestros asuntos internos, por lo que no pretendemos interferir en los asuntos internos de otros Estados. Israel nunca nos ha consultado sobre la reforma. Es un asunto interno suyo».