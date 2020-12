Estados Unidos oficializó la salida de Sudán de la lista de terroristas y allana el camino para acuerdo con Israel

Itongadol.- El gobierno de Estados Unidos formalizó hoy la decisión de levantar las sanciones contra Sudán, país que había sido incluido en la nomina de patrocinadores estatales del terrorismo, 27 años después de que el país fuera incluido por primera vez en la lista negra, lo que allana el camino para que se formalice el acuerdo de normalización con Israel.

The New York Times informó hace dos semanas que el liderazgo sudanés informó a los funcionarios estadounidenses que si Sudán no es eliminado de la lista para fines de 2020, el país africano congelará el proceso de normalización con Israel.

La embajada de Estados Unidos en Jartum confirmó la decisión a través de una publicación en Facebook. “El período de notificación al Congreso de 45 días ha transcurrido y el Secretario de Estado ha firmado una notificación que indica que la rescisión de la designación de Patrocinador estatal del terrorismo de Sudán es efectiva a partir de hoy (14 de diciembre), que se publicará en el Registro Federal”, dijo el comunicado.

La designación de Sudán como estado patrocinador del terrorismo se remonta a la década de 1990, cuando Sudán recibió brevemente al líder de Al-Qaeda Osama bin Laden y otros militantes buscados. También se creía que Sudán había servido como un oleoducto para que Irán suministrara armas a los militantes palestinos en la Franja de Gaza.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en octubre que estaba excluyendo a Sudán, lo que el general Abdel-Fattah Burhan, jefe del consejo soberano gobernante, transmitió que actuaba como un “incentivo” para establecer lazos diplomáticos con el Estado judío.

Como parte de un acuerdo, Sudán acordó pagar $335 millones para compensar a los sobrevivientes y a las familias de las víctimas de los ataques gemelos de 1998 contra las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania, llevados a cabo cuando el dictador Omar al-Bashir estaba dando la bienvenida a Al-Qaeda, y un ataque de 2000 en el USS Cole frente a la costa de Yemen.

El gobierno de transición de Sudán, que asumió el año pasado tras el derrocamiento de Bashir, también acordó reconocer a Israel.

Trump envió su aviso al Congreso el 26 de octubre y, según la ley estadounidense, un país sale de la lista de terroristas después de 45 días a menos que el Congreso se oponga, lo que no ha hecho.