En una nueva película, el director Polanski revive los horrores de su niñez en el Holocausto

ItonGadol.- Roman Polanski vuelve a visitar el «horror» de su infancia en el Holocausto en un nuevo documental que se estrenó el domingo en la ciudad natal polaca del controvertido director ganador del Oscar, Cracovia.

La película sigue a Polanski mientras recorre la ciudad con su amigo de toda la vida y compañero sobreviviente del Holocausto, el fotógrafo Ryszard Horowitz, a quien conoció dentro del gueto judío en tiempos de guerra.

El documental trata sobre “la memoria, las confrontaciones con el pasado, la fugacidad, el trauma, el destino”, dijo Mateusz Kudla, quien dirigió y produjo la película con Anna Kokoszka-Romer.

“A través de estos dos personajes que tuvieron suerte, que sobrevivieron, también queríamos mostrar la tragedia de todos aquellos residentes del gueto de Cracovia que nunca lograron salir”, dijo a la AFP.

En una escena de “Polanski, Horowitz. Hometown ”, que inauguró el Festival de Cine de Cracovia de este año, Polanski recuerda haber visto a un oficial alemán nazi dispararle a una anciana en la espalda, la sangre escupiendo como agua de un bebedero.

“Aterrorizado, crucé corriendo la puerta detrás de mí… me escondí detrás de estas escaleras”, dice Polanski, que solo tenía seis años cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial.

«Ese fue mi primer encuentro con el horror», le dice a un Horowitz de aspecto sombrío.

Horowitz, quien fue uno de los ayudados por el industrial alemán Oskar Schindler, se arremanga en otra escena para revelar el número que tenía en el antebrazo cuando llegó, con cinco años, al campo de exterminio nazi de Auschwitz.

“A veces lo miro al azar y pienso que no puede ser verdad, debe ser una especie de broma estúpida. ¿Es posible que yo estuviese allí y que sobreviviera? » Dice Horowitz.

Los realizadores también capturaron el momento en que Polanski visiblemente conmovido conoció al nieto de Stefania y Jan Buchala, los campesinos católicos polacos que lo escondieron de los nazis.

El año pasado, Israel honró a la difunta pareja con el título de Yad Vashem de “Justos entre las naciones” por aquellos que ayudaron a salvar a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial.

La película no menciona las múltiples acusaciones de agresión sexual contra Polanski, quien es persona non grata en Hollywood y no puede regresar a los Estados Unidos por temor a ser arrestado.

“Ese no era nuestro objetivo, ni nuestra intención de defender o acusar a nadie. Esta película trata sobre otro capítulo en la vida de Roman Polanski ”, dijo Kokoszka-Romer a la AFP.

Kudla pide a los espectadores que consideren la posibilidad de que «quizás, en este caso, Polanski hizo lo correcto al dar testimonio (del Holocausto) para evitar que la historia se repita».

Los realizadores esperan que el documental esté disponible eventualmente en línea o en plataformas de transmisión.