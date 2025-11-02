El Pentágono autoriza el envío de misiles Tomahawk a Ucrania; la decisión queda en manos de Trump

Itongadol/Agencia AJN.- El Pentágono autorizó a la Casa Blanca a transferir misiles de crucero Tomahawk a Ucrania, según informó CNN citando a tres funcionarios familiarizados con el asunto. La decisión final ahora depende del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En octubre, Trump había expresado su oposición a la entrega de misiles de largo alcance a Kiev, argumentando que “no queremos regalar cosas que necesitamos para proteger nuestro país”. Sin embargo, una nueva evaluación del Pentágono concluyó que el envío no afectaría negativamente las reservas estratégicas estadounidenses.

El Departamento de Defensa presentó su informe al presidente a comienzos de octubre, antes de que Trump se reuniera en privado con el mandatario ucraniano, Volodymyr Zelensky. Durante ese encuentro, el presidente estadounidense reiteró que no entregaría los Tomahawk “por el momento”.

Un día antes de esa reunión, Trump había mantenido una conversación telefónica con el presidente ruso, Vladimir Putin, quien le advirtió que una transferencia de misiles a Ucrania dañaría las relaciones entre Washington y Moscú.

Aun así, funcionarios estadounidenses confirmaron a CNN que los misiles “nunca estuvieron fuera de la mesa” y que la administración ya tiene planes para enviarlos rápidamente a Ucrania en caso de que el presidente dé la orden.

Fuentes del Pentágono señalaron su preocupación por la capacidad de las fuerzas ucranianas para entrenarse y operar los Tomahawk, que tradicionalmente se lanzan desde buques o submarinos. No obstante, autoridades europeas creen que Ucrania podría desarrollar un sistema terrestre para emplearlos. El propio Ejército estadounidense ha fabricado versiones con lanzadores terrestres.

En una publicación reciente en la red X (antes Twitter), Zelensky expresó su intención de ampliar las capacidades de ataque a larga distancia de su país para comienzos del próximo año. “Las sanciones globales y nuestra precisión quirúrgica se están sincronizando para poner fin a esta guerra en términos justos para Ucrania. Todos los objetivos de ataque profundo deben quedar asegurados antes de fin de año, incluyendo la expansión de nuestra capacidad de largo alcance”, escribió.