EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU SE REUNIRÁ EL LUNES PARA TRATAR SOBRE AFGANISTÁN

Itongadol.- El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunirá el lunes sobre Afganistán después de que el presidente del país huyera y los talibanes tomaran el control de Kabul. El primer ministro británico, Boris Johnson, también había convocado al Consejo del Atlántico Norte de la OTAN para que se reuniera sobre la creciente crisis que ha captado la atención del mundo.

El presidente Ashraf Ghani abandonó Afganistán después de que los combatientes talibanes ingresaran a la capital, Kabul, el domingo por la mañana, culminando su regreso al poder dos décadas después de ser expulsados ​​por las fuerzas lideradas por Estados Unidos. Cuando entraron en Kabul, la embajada de Estados Unidos en Afganistán informó que el aeropuerto de Kabul había sido incendiado.

Más tarde, el presidente publicó en Facebook diciendo: «Hoy me encontré con una decisión difícil. Tuve que enfrentarme a los talibanes armados que quieren entrar al palacio o salir del país al que he dedicado mi vida a proteger y cuidar durante los últimos 20 años. Si Si no se controla, innumerables patriotas serían martirizados y la ciudad de Kabul quedaría devastada, lo que provocaría una gran catástrofe humanitaria en la ciudad de 6 millones de habitantes. Los talibanes habían dejado en claro que estaban dispuestos a llevar a cabo un sangriento ataque contra todos de Kabul y la gente de Kabul para expulsarme. Para evitar un derramamiento de sangre, decidí irme «.

El ministro del interior en funciones del gobierno, Abdul Sattar Mirzakawal, había dicho que el poder se entregaría a una administración de transición.

Dos funcionarios talibanes dijeron a Reuters el domingo que no habría un gobierno de transición en Afganistán y que el grupo espera un traspaso completo del poder.

El alto funcionario de paz afgano Abdullah Abdullah describió a Ashraf Ghani como el ex presidente de Afganistán en un mensaje de video el domingo.

Culpó a Ghani por la situación actual en Afganistán, horas después de que los insurgentes talibanes ingresaran a la capital, Kabul.

El mulá Abdul Ghani Baradar de los talibanes se está preparando para llegar a Afganistán, según un funcionario en Doha. Anteriormente, el ministro del Interior en funciones, Abdul Sattar Mirzakwal, dijo en un discurso televisado que se produciría una transición pacífica, pero aún no se han confirmado detalles.

Es probable que Ali Ahmad Jalali, un académico radicado en Estados Unidos y ex ministro del Interior afgano, sea nombrado para encabezar una administración interina en Kabul, dijeron el domingo tres fuentes diplomáticas mientras los combatientes talibanes se reunían alrededor de la ciudad.

No estaba claro de inmediato si los talibanes habían dado su acuerdo final al nombramiento de Jalali, pero fue visto como una figura de compromiso potencialmente aceptable para supervisar la transición del poder, dijeron las fuentes.

El presidente Ghani, quien dijo el sábado que estaba en consultas urgentes con líderes locales y socios internacionales sobre la situación, sostuvo conversaciones de emergencia con el representante especial de Estados Unidos para la reconciliación de Afganistán, Zalmay Khalilzad, así como con altos funcionarios de la OTAN.

Después de su avance relámpago sobre la capital, el grupo insurgente ordenó a sus combatientes que se abstuvieran de la violencia, permitieran el paso seguro a cualquiera que quisiera irse y solicitaran a las mujeres que se dirigieran a áreas protegidas, dijo un líder talibán en Doha. También se ordenó a los combatientes talibanes que permanecieran en todos los puntos de entrada de Kabul.

Los combatientes talibanes han rodeado completamente Kabul, según un funcionario talibán. El aeropuerto internacional Hamid Karzai en Kabul, así como los hospitales afganos, seguirán funcionando como de costumbre, afirmó.

«No queremos que un solo civil afgano inocente resulte herido o asesinado mientras nos hacemos cargo», dijo el funcionario a Reuters. «Pero no hemos declarado un alto el fuego», agregó. El funcionario pidió a las fuerzas afganas que dejen de disparar y permitan un paso seguro fuera de Kabul a todos los civiles y extranjeros. También señaló que los muyahidines aún no han matado ni herido a nadie en Kabul.

Los talibanes esperan una transición pacífica del poder en los próximos días, dijo un portavoz el domingo, cuando los insurgentes llegaron a la capital de Afganistán, Kabul, con poca resistencia.

«Le aseguramos a la gente, particularmente en la ciudad de Kabul, que sus propiedades, sus vidas están a salvo», dijo el portavoz en una entrevista con la BBC. «Nuestro liderazgo había ordenado a nuestras fuerzas que permanecieran a las puertas de Kabul, no que entraran en la ciudad».

El portavoz ha comentado sobre varios aspectos del futuro gobierno, mientras se preparan para una transición pacífica del poder.

El portavoz dijo que la policía y los funcionarios de Kabul han huido.

La política de los talibanes sobre castigos, como ejecución, lapidación y amputación dependerá de los tribunales, dijo el portavoz. Además, los medios afganos podrán criticar a cualquiera, según el portavoz, que también advirtió a los medios de «entregarse al asesinato de personajes».

Sobre la futura política del gobierno talibán hacia las mujeres, afirmaron que a las mujeres afganas se les permitirá salir solas de sus hogares, así como tener acceso a la educación y al trabajo. Además, los talibanes «no tienen la intención de vengarse del gobierno y el personal militar, y todos los que hayan servido al estado serán perdonados», según el portavoz.

Se pidió a los civiles afganos que querían salir del país por miedo que permanecieran en Afganistán. «Los extranjeros en Kabul deben irse si lo desean, o registrar su presencia en la próxima semana con los administradores talibanes», dijo un funcionario.