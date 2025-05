EE.UU. Enviado para Medio Oriente niega que Hamás haya aceptado un acuerdo por los rehenes israelíes

Itongadol/Agencia AJN.- El enviado especial estadounidense para Medio Oriente, Steve Witkoff, negó haber cambiado de opinión sobre la propuesta de la organización terrorista palestina Hamás por los rehenes israelíes.

Un funcionario palestino lo había acusado de retractarse de acuerdos previos.

El funcionario afirmó a The Times of Israel que Witkoff informó inicialmente a Hamás, a través de mediadores, que aceptaba las modificaciones que había hecho a su propuesta de alto el fuego temporal.

Eso dio lugar a una serie de informes periodísticos que citaban a funcionarios de Hamás que afirmaban que la organización terrorista palestina aceptaba las propuestas de Witkoff.

Sin embargo, este cambió de opinión posteriormente, informándoles a los mediadores que la presentación de Hamás no le parecía aceptable, afirmó el funcionario palestino.

«Lo que he visto de Hamás es decepcionante y completamente inaceptable», dijo Witkoff a The Times of Israel.

«Israel aceptará un acuerdo de alto el fuego temporal y una liberación de rehenes que permita el regreso de la mitad de los vivos y la mitad de los fallecidos y dé lugar a una discusión sustancial para encontrar la vía hacia un alto el fuego permanente, que he aceptado presidir.»

«Ese acuerdo está sobre la mesa. Hamás debería aceptarlo», dijo Witkoff.