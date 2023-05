Bielorrusia acusada de participar en transferencias de niños ucranianos

Itongadol.- El gobierno bielorruso ha participado presuntamente en la deportación ilegal de niños de los territorios de Ucrania ocupados por Rusia, según denuncian en un informe preliminar líderes de la oposición bielorrusa en el exilio.

La Dirección Nacional Anticrisis, un grupo de opositores políticos al gobierno del presidente Alexander Lukashenko, afirmó en el informe que 2.150 niños ucranianos, incluidos huérfanos de entre 6 y 15 años, fueron llevados a los llamados campos de recreo y sanatorios en territorio bielorruso.

Reuters no recibió respuesta a las preguntas enviadas a la oficina de Lukashenko. El ex fiscal superior de Ucrania declaró a Reuters el año pasado que hubo casos de deportaciones forzosas de ucranianos a Rusia y Bielorrusia. Los fiscales ucranianos no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios el martes.

Alrededor de 20.000 niños han sido trasladados ilegalmente a Rusia desde la invasión total de Ucrania el 24 de febrero de 2022, y algunos han sido dados en adopción, según ha denunciado Ucrania.