Azerbaiyán arrestó a un hombre afgano por planear un ataque a la embajada de Israel

Itongadol/Agencia AJN.- Las fuerzas de seguridad de Azerbaiyán arrestaron a un ciudadano afgano de 23 años bajo sospecha de planear un ataque a la embajada de Israel en Bakú, anunció el lunes el Servicio de Seguridad del Estado.

La declaración no especificó que era sospechoso de atacar la misión de Israel, pero el sitio de noticias The Times of Israel se enteró de que fue observado cerca de la embajada en el hotel Hyatt Regency y actualmente está siendo interrogado por funcionarios de Azerbaiyán.

“Fawzan Mosa Khan, ciudadano de la República Islámica de Afganistán, nacido en 1990, en conspiración con otras personas ha estado planeando cometer un acto terrorista acompañado de explosión, incendio u otros eventos similares que resultaron en la muerte de personas, daños a la salud, propiedad daños y otros incidentes socialmente peligrosos con el fin de crear pánico entre la población, influir en la toma de decisiones de las autoridades estatales y organismos internacionales”, dijo el Servicio de Seguridad del Estado en un comunicado.

Azerbaiyán dijo que Khan llegó de “un país extranjero” para vigilar “una embajada de un tercer país”, reclutar una célula y obtener armas y financiación.

Las autoridades están trabajando para encontrar a otros miembros de la célula de Khan.

Aunque la declaración no identificó el país desde el cual Khan llegó a Azerbaiyán, el vecino Irán ha estado utilizando a ciudadanos de terceros para planificar ataques terroristas contra objetivos israelíes y judíos.

El mes pasado, los servicios de inteligencia chipriotas revelaron que habían frustrado un complot iraní contra judíos e israelíes.

En marzo, la policía griega arrestó a dos ciudadanos paquistaníes que supuestamente estaban planeando ataques terroristas con víctimas masivas contra un restaurante judío y la Casa Jabad en Atenas.

En noviembre del año pasado, funcionarios de seguridad georgianos revelaron que habían frustrado un intento reciente del brazo extraterritorial de la Guardia Revolucionaria de Irán, la Fuerza Quds, de matar a un prominente israelí-georgiano que vivía en la capital, Tbilisi.