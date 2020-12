Hoy en la historia judía / Nace el actor Jake Gyllenhaal

Itongadol.- El actor y productor Jake Gyllenhaal nació en la ciudad de los Ángeles el 19 de diciembre de 1980, siendo su nombre completo Jacob Benjamin Gyllenhaal. Sus dos padres están íntimamente relacionados con la industria cinematográfica, pues es hijo del director Stephen Gyllenhaal y de la guionista Naomi Foner (Achs es su apellido de soltera), hija de una familia judía de Nueva York. Es hermano de la actriz Maggie Gyllenhaal y sobrino del director Robert Achs.

Con relación al judaísmo, Jake dijo que se considera «más judío” que cualquier otra cosa, y recuerda que su Bar Mitzvá lo realizó en un refugio para personas sin hogar, porque sus padres quisieron inculcarle un sentimiento de gratitud por el estilo de vida privilegiado que tenía.

Con estos antecedentes, no es extraño que a los 11 años, en 1991, debutara en la película Cowboys de ciudad, y aunque su apellido le abrió muchas puertas, Jake no descuidó su formación y estudió arte dramático con la prestigiosa profesora Ivana Chubbuck. Además, sus padres siempre insistieron en que trabajase en el verano para que se mantuviese a sí mismo, y lo hizo como salvavidas unos años y en otros como ayudante de mozo en un restaurante perteneciente a un amigo familiar.

Su despegue como actor fue en 2001 gracias al filme de culto Donnie Darko, por el que fue candidato al Independent Spirit Award como mejor actor. Desde entonces su ascenso al estrellato es meteórico, con títulos como The Good Girl, El día de mañana o, sobre todo, Brokeback Mountain, película por la que obtiene una candidatura al Oscar como mejor actor de reparto.

Aunque ha desarrollado también una fructífera carrera teatral, es el cine lo que prefiere: Jarhead, Zodiac, Brothers, Prince of Persia: Las arenas del tiempo o Código fuente son prueba de su permanente labor. En 2012, además, protagoniza la aclamada Sin tregua (End of watch), a la que le siguen Prisioneros, Nightcrawler, Everest, Demolición, Animales nocturnos, Redención, Life (Vida), Los hermanos Sisters y Spider-Man: Lejos de casa, son ejemplos del extraordinario momento que atraviesa Jake Gyllenhaal.

Habiendo sido nominado decenas de veces como mejor actor de reparto, en el 2005 por su actuación en Brokeback Mountain obtuvo el premio BAFTA (galardones otorgados por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión).

Jake Gyllenhaal ha estado en pareja con varias actrices y modelos, y en su tiempo libre disfruta al trabajar con la madera y cocinar. Tiene como costumbre meditar todos los días y se considera a sí mismo como una personalidad política activa, habiendo estado relacionado con el partido Demócrata, para el que hizo propaganda en 2004 apoyando la candidatura presidencial de John Kerry.

En declaraciones a The Times, explicó que no utiliza redes sociales personales porque no está de acuerdo con estas, ya que piensa que son un atentado a la intimidad: «Creo que al principio de mi carrera llegué a la conclusión, probablemente sin saberlo, de que algunas cosas de las que hiciera interesarían a la gente, lo que es bastante absurdo, sabiendo cómo soy de aburrido realmente».