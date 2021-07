HOY EN LA HISTORIA JUDÍA / FALLECE ERNEST LEHMAN, UN HIPOCONDRÍACO CUYOS GUIONES CAUTIVARON A HOLLYWOOD

Itongadol.- El 2 de julio del 2005 falleció el gran guionista Erneset Lehman. Su virtuosismo como uno de los primeros escritores en dedicar su carrera específicamente a la escritura de películas, opuesto a entrar a Hollywood debido a los altos ingresos, podría explicar cómo pudo haber estado detrás de una colección tan diversa de películas, como: el drama negro “The Sweet Smell of Success” (Changaje en Broadway), la comedia romántica “Sabrina”, adaptaciones de musicales de Broadway que incluyeron a “The Sound of Music” (La novicia rebelde) y “West Side Story”, y su máximo logro escrito para Alfred Hitchcock “North by Northwest” (Con la muerte en los talones)

Nacido en Nueva York el 8 de diciembre de 1915, Lehman creció en Woodmere, Long Island, Estados Unidos. Estudió ingeniería química y escritura creativa a la vez, antes de decidir volcar sus talentos a esto último.

Trabajó como escritor freelance, en una agencia de relaciones públicas y como agente de prensa de Irving Hoffman. En este último trabajo tuvo la posibilidad de conocer las historias de los clientes y de los chismes que se escondía detrás de los columnistas. Esto le permitió escribir una historia seguida de una novela, “Tell Me About It Tomorrow”.

Tras adentrarse en Hollywood, Lehman fue nominado para al Oscar como guionista cuatro veces, y cuatro como productor, pero el único que obtuvo fue honorífico por su gran cantidad de logros en el 2011.