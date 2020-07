EFEMÉRIDES. HOY EN LA HISTORIA JUDÍA. NACE TOMER KAPON ACTOR Y MODELO ISRAELÍ

Itongadol.- Tomer Kapon (también Kappon o Capon) es un afamado actor y modelo israelí, que integra el elenco de FAUDA, que nació el 15 de julio de 1995 en la ciudad de Holon, segundo hijo de padres comerciantes, que se trasladaron a la ciudad de Rishon LeZeon, donde Tomer se crió y se graduó en la escuela secundaria. Como todo joven israelí al cumplir los 18 años ingresó en Tzahal, el ejército de Israel, como soldado de combate, habiendo alcanzado el grado de comandante de escuadrón en la Brigada de Paracaidistas.

Durante un año acudió al Estudio de Artes Escénicas Yoram Loewenstein, en la ciudad de Tel Aviv

Su carrera comenzó en el 2013 cuando interpretó un papel en la serie Hostages (Rehenes). En el 2015 fue uno de los actores de la primera temporada de Fauda, la exitosa serie israelí.

Kapon también protagonizó la primera temporada de la serie israelí Taagad (Charlie Golf One), serie que tiene lugar en un centro médico del ejército ubicado en una base militar remota; y su debut cinematográfico fue el 2015 en la película “A Tale of love and Darkness (Una historia de amor y oscuridad) dirigida por Natalie Portman.

En “When Heroes Fly”, una serie en la que Kapon interpreta a uno de los cuatro amigos, veteranos de guerra de una unidad de fuerzas especiales, se reúnen para una misión de rescate once años después, en la selva colombiana, que fue premiada en el Festival de Canes.

En el 2018, Kapon comienza a trabajar en l“The Boys” una serie de super héroes.

También tuvo papeles destacados en las películas “One Week and a Day (Una semana y un día)” filmada en el 2016 y y Entebbe, del 2018.

La Academia cinematográfica israelí le otorgó en el 2016 el “Premio Ophi”r al Mejor Actor de Reparto, por “One Week and a Day”

La cadena de moda israelí “Fox” lo contrató en el 2018 como “spokesmodel”.

Tomer Kapon, quien desde el 2012 está en relación con la actriz Ortal Ben-Shoshan, en el año 2017 fue una de las personalidades de la cinematografía y televisión israelí invitada a recrear tapas icónicas israelíes de revistas internacionales, para celebrar el 69 Iom Haatzmaut y recreó la portada de la revista Life editada después de “Sheshet Haiamim (La Guerra de los Seis Días)” que mostraba a Yossi Ben Hanan, entonces teniente y retirado como Aluf (mayor general), parado en las aguas del Canal de Suez.

https://en.wikipedia.org/wiki/Tomer_Kapon

https://es.famousbirthdays.com/people/tomer-kapon.html