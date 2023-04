EFEMÉRIDES. HOY EN LA HISTORIA JUDÍA / NACE BARBRA STREISAND

Itongadol.- La importante actriz, cantante, compositora, productora y directora de cine estadounidense Barbra Streisand nació el 24 de abril de 1942. Apreciada por su imponente voz y criada en el seno de una familia judía, es ampliamente reconocida a nivel mundial.

A lo largo de su carrera, ganó dos Premios Óscar, cinco Emmy, ocho Grammy, cuatro Golden Globe y un Tony. Entre otros muchos reconocimientos, tiene la medalla Nacional de América de las Artes y la Legión de Honor francesa. En diciembre de 2008 fue la primera mujer directora en recibir el prestigioso Kennedy Center Honors.

Gracias a su frenética actividad discográfica entre los años 60’ y 80’ y pese a su relativa inactividad en las últimas tres décadas, continúa siendo la artista solista femenina que más ha vendido en la historia en los Estados Unidos. Hasta el momento, Streisand ha conseguido 52 discos de oro, 31 de platino y 13 multiplatinos.

Nació el 24 de abril de 1942 en el seno de una familia judía en Williamsburg, Nueva York. Su padre, Emanuel Streisand, profesor de gramática y literatura, murió a consecuencia de una hemorragia cerebral cuando ella tenía apenas 15 meses. Su hermano mayor, Sheldon, es un agente inmobiliario y tiene una media hermana, Roslyn Kind (también cantante), fruto del segundo matrimonio de su madre, Diana.

Cursó estudios en el Colegio Beis Yakov y el Erasmus Hall High School de Brooklyn donde se graduó cuarta en la promoción de 1959. Allí cantaba en el coro junto a Neil Diamond. También fue compañera y amiga del que después sería campeón mundial de ajedrez Bobby Fischer.

Una de sus éxitos más recordados es Yentl, una película musical que dirigió, protagonizó y coprodujo, que se estrenó el 18 de noviembre de 1983. Está basada en la obra teatral homónima de Leah Napolin e Isaac Bashevis Singer, que a su vez se basa en el cuento de Singer Yentl the yeshiva boy (Yentl, el chico de la Yeshivá).

La música y las canciones del musical fueron compuestas por Michel Legrand, debiendo gran parte de su éxito a canciones memorables como «Papa, can you hear me?» y «The way he makes me feel», ambas interpretadas por Streisand.