Efemérides. Hoy en la historia judía: el Consejo de las Naciones Unidas estableció un estado judío en la Tierra de Israel

Itongadol.- El sábado 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas, reunida en Nueva York, aprobó con una mayoría de dos tercios de los votos la Resolución 181.

El Plan de Partición de Palestina proponía la terminación del Mandato Británico y la división de la Palestina occidental en dos estados soberanos, uno judío y otro árabe, quedando el área de Jerusalem y Belén bajo un régimen de jurisdicción internacional.

Los judíos aceptaron la resolución, aún con reparos, y el 14 de mayo de 1948 crearon el Estado de Israel en el territorio que les había sido asignado.

La parte árabe, en cambio, no sólo rechazó el plan que le permitía fundar su propio estado. Incluso, afirmó Manuel Tenenbaum, «inició una agresión destinada a ahogar a Israel en su cuna, con la amenaza proferida por el secretario general de la Liga Árabe de realizar una matanza como no se había visto desde la época de los mongoles».

Gran Bretaña, por su parte, se negó a aplicar el Plan de Partición argumentado que éste no era aceptado por las dos partes implicadas y rechazó compartir la administración de Palestina con las Naciones Unidas durante el período de transición sugerido por el mismo plan.

Los británicos abandonaron Palestina el 15 de mayo de 1948, un día después de que Ben Gurión leyera la Declaración de la Independencia en el museo de Tel Aviv, que se adelantó un día a la expiración del Mandato Británico, a fin de que no coincidiera con el shabat.

EL PLAN DE PARTICIÓN

A comienzos de 1947 Gran Bretaña decidió transferir la cuestión de Palestina a las Naciones Unidas y solicitó, por lo tanto, la convocatoria de la Asamblea General a un período extraordinario de sesiones a fin de tratar el tema.

Los delegados de los 57 países que por entonces conformaban la Organización de las Naciones Unidas sesionaron desde el 28 de abril hasta el 15 de mayo de ese mismo año.

La Asamblea General resolvió nombrar un Comité Especial de Naciones Unidas para Palestina (la UNSCOP) con la misión de hallar una solución al conflicto entre árabes y judíos en la región.

La UNSCOP estaba compuesta por representantes de once países. Para garantizar la neutralidad de este comité, se decidió que ninguna de las grandes potencias estuviera allí representada.

Después de meses de auditorías y recolección de datos en Europa y en Palestina, la UNSCOP emitió un informe oficial el 31 de agosto de 1947.

La mayoría de los países del comité -Canadá, Checoslovaquia, Guatemala, Holanda, Perú, Suecia y Uruguay- recomendó la creación de dos estados separados, uno árabe y otro judío, con Jerusalem bajo administración internacional. Una minoría del comité -India, Irán y Yugoslavia- sugirió la creación de un único estado que incluyera a ambos pueblos. Australia se abstuvo.

El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas votó el Plan de Partición recomendado por la mayoría de la UNSCOP. El resultado de la votación fue: 33 votos a favor, 13 en contra y 10 abstenciones. La resolución fue, de este modo, aprobada con una mayoría de dos tercios.