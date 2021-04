CJL | Ricardo Lagos: “Si América Latina no habla con una sola voz, no tendremos voz”

Así se refirió ayer el ex presidente de Chile al lugar que ocupa la región en las discusiones globales que desató la crisis del COVID-19. Además, para Lagos, “la pandemia desnudó las inequidades”.

En el marco del Programa de Diplomacia Pública que el Congreso Judío Latinoamericano desarrolla en modo online junto a la Comunidad Judía de Chile, el ex mandatario compartió con decenas de jóvenes judíos su visión sobre el liderazgo y del difícil momento atraviesa el mundo debido a la pandemia de COVID-19.

El ex premier chileno se mostró preocupado por la falta de unidad regional actual y por cómo afecta esto al lugar que puede tener Latinoamérica en las discusiones globales alrededor de la actual crisis: “Cuando los países de Latinoamérica están peleados, es muy difícil (…) Si América Latina no habla con una sola voz, no tendremos voz”, expresó.

Sobre su visión de liderazgo y lo aprendido durante su trayectoria en defensa de la democracia, Lagos destacó que para él “Los acuerdos en política son más difíciles que las batallas” y que es fundamental “tener claro hasta dónde se puede llegar” (…) hasta donde exigirle al que no piensa como yo sin llegar al punto de humillarlo.”