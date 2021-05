ENFERMERA DE HADASSAH: «SEGUIREMOS TENDIENDO UNA MANO HACIA LA ARGENTINA»

Itongadol.- Luego del viaje a la Argentina por parte de la delegación médica israelí experta en coronavirus, Claudia Poggi, enfermera de la Unidad de Terapia Intensiva de Coronavirus en Hadassah, dialogó con la Agencia AJN sobre los planes a futuro para la colaboración entre ambos países: “Nos fuimos muy satisfechos y muy contentos de Argentina. Cumplimos toda la misión. Hadassah, va a continuar tendiendo esos lazos para que la conexión siga”.

AJN: ¿Cómo fue la experiencia del viaje a la Argentina?

-Fue muy positivo cómo se fueron desarrollando las cosas. Ahora acabamos de llegar a Israel, y muy pronto nos estaremos reconectando con todo lo que se proyecta para el futuro, desde brindar el apoyo profesional hasta ver cómo avanzar en todo los temas que tienen que ver con la vacuna. Si bien ese no es mi tema, pero estamos preparados para continuar frente a todo lo que podemos seguir intercambiando, junto a los equipos que están trabajando en el peor momento de esta pandemia en Argentina. Estoy mirando los números todos los días y veo que es muy difícil, y es lo que nosotros pasamos hace unos meses.

Pero lo más importante de esto fue la visión hacia el futuro, un rayo de luz para mostrar que acabamos de salir de esto, y podemos compartir cosas que a lo mejor ayuden a salir. Hadassah no tiene fronteras, porque eso es lo que va a abrirse hacia el futuro, las fronteras abiertas del intercambio, que considero es lo más importante

AJN: ¿Habrá mayores intercambios a futuro con Argentina o aún no?

-Creo que sí, que hay una ruta a futuro. Hay una ruta que me imagino que, con medios tecnológicos como el zoom, vamos a poder seguir haciendo el intercambio que fue muy rico cuando estuvimos ahí. Aunque nos quedamos con la sensación de que necesitábamos más contacto con los profesionales del que hemos tenido. Es una sensación que a mí me quedó. Es decir, necesitamos que se sigan los vínculos con los profesionales, y que sigan los intercambios y la experiencia. Fue un tiempo corto pero las visitas que hicimos a los hospitales fueron muy enriquecedoras, y quedó esa sensación de que vamos a seguir trabajando.

Me imagino que la organización Hadassah, va a continuar tendiendo esos lazos para que la conexión siga. Nos sentimos muy satisfechos de lo que hicimos y lo que me parece que hay para hacer.

AJN: ¿Podrás comentarnos algunas de las vivencias que has tenido, en donde puedas considerar el aporte de Hadassah en la visita?

-Creo que lo más importante fue algo que pasó en el Hospital Graham, fue el primero que visitamos. Nosotros decimos todo el tiempo que ‘los profesionales de la Argentina son excelentes’, por lo que no transmitimos conceptos del tratamiento en esta pandemia porque ya lo están haciendo. De manera que lo importante es trasmitir experiencias.

Una cosa muy linda me pasó con una enfermera que me buscó luego en el Facebook y me escribió que con las cosas que estaban pasando en la lucha contra el Covid, ella sentía que se le había acabado la ilusión y la energía, y me confesó que estaba agotada de su trabajo por todo esto. Pero después de la visita que hicimos allí, me dijo: “Escucharte me volvió a dar lo que me faltaba para para seguir luchando contra la pandemia.”

AJN: ¿Por qué considerás que le pasó esto? ¿Qué dijiste?

-Pienso que es la pasión que tengo como enfermera, me imagino, no aflojar en esto. Tuve momentos sumamente difíciles, yo también estuve trabajando desesperada, estuvimos un año y unos meses trabajando en esta lucha y conozco lo difícil que es cuando estas tratando a esos pacientes y decís ‘¡Guau! ¿Cuándo esto va a terminar?’. Y nosotros trasmitimos cosas que hicimos en el tratamiento, cómo tratamos temas puntuales, y cómo nosotros pudimos organizar todo

Fueron cosas que fuimos aprendiendo, entender cómo hacer entrar a los familiares de los enfermos dentro de la unidad, y cómo seguimos con ese empuje.

Y sobre todo cómo una enfermera como yo, de 58 años, siguió empujando y dando todo mi físico con enfermeras de cuidados intensivos para cuidar a esos pacientes tan graves, que son los más graves que vi en mi vida.

Y creo que el cambio fue de escuchar a una enfermera de otro lugar diciendo ‘sigan trabajando duro porque si bien este país necesita la vacunación, van a salir de esto ya que esto no es un estado que se va a quedar’, porque es la sensación que tenés cuando estás dentro de la UCI y mirás hacia el mundo y ves que en todo el mundo está pasando algo, y que no se está terminando.

Entonces creo que eso fue el gran aliento, la gran esperanza que se puede pensar que se puede salir.

AJN: ¿Han podido reunirse con las autoridades de Hadassah y conversar sobre lo que fue el viaje?

-Aún no lo hicimos, llegamos hace relativamente poco tiempo, pero lo formal de esto es que tenemos un gran compromiso de seguir tendiendo una mano hacia la Argentina. Creo que quedó en todos nosotros un gran compromiso de seguir haciendo todo lo que nosotros podamos hacer para tender una mano, y ahora hay que buscar un camino para hacerlo.

AJN: ¿Se puede replicar en otros países esta visita?

-Pienso que eso depende de tres cosas. Lo primero depende de la voluntad de nosotros de tender ese brazo de ayuda. Nosotros acá estamos preparados para otro tipo de cosas, por eso digo que en Israel nos preparamos rápido para salir de la pandemia porque Israel es un país que está preparado para salir de situaciones de emergencia rápidamente. Es decir, por un lado están las ganas nuestras de compartir eso, y por otro lado todo el recibimiento que nosotros tuvimos en la Argentina, que es como volver a casa porque yo nací en Uruguay y hace 17 años que estoy en Israel, y la Argentina para mí es un país hermano.

Nos recibieron todos los líderes de la comunidad judía, todo lo que tiene que ver con la Fundación Hadassah Argentina y todos los miembros y representantes del Gobierno que estuvieron con nosotros. Yo sentí que Argentina abrazó esta ayuda que nosotros dimos.

¿Si esto se puede replicar? Claro que sí se puede replicar.

AJN: ¿Claudia creés que van a volver a la Argentina?

-Pienso que si hay que volver se volverá, eso no está en mis manos, pero pienso que sí. Nosotros llegamos muy ilusionados y nos fuimos muy satisfechos y muy contentos. Cumplimos toda la misión. Cumplimos todo el programa que teníamos para cumplir en la Argentina. Cerramos todo lo que estaba en el programa hasta el último día y trabajamos de la forma en que se había planeado, por lo que nos volvimos muy contentos y la gente estaba motivada.

Es decir, yo me quedé sumamente contenta y aunque si bien para mí fue difícil no poder ir a Uruguay donde está toda mi familia y hace años que no los veo, me sentí que estaba como en casa y eso fue algo muy importante.