Atentado, Cristina Fernández de Kirchner: B’nai B’rith Internacional expresó su repudio frente al intento de asesinato

Agencia AJN.- »Condenamos enérgicamente el aparente intento de asesinato de la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner», expresó la B’nai B’rith Internacional en Twitter.

»No hay lugar para la violencia como medio para hacer un ‘punto político’. Nunca es aceptable socavar los valores democráticos recurriendo a la violencia y la incitación», agregó la organización.

We strongly condemn apparent assassination attempt on Argentine VP Cristina Fernandez de Kirchner. No place for violence as a means to make a “political point.” It is never acceptable to undermine democratic values by resorting to violence & incitement. https://t.co/oC1oxgMU4t

