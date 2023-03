Aniversario del atentado a la embajada de Israel. Entrevista al director de la cancillería israelí para AMLAT Jonatan Peled

Itongadol.- El Director General de la División de América Latina para Israel, Jonathan Peled, estuvo en Buenos Aires en el acto de conmemoración de un nuevo aniversario del atentado a la embajada de Israel en la Argentina.

En una entrevista exclusiva con Itongadol, el funcionario aseguró que es «muy buena» la relación con Argentina, pero aclaró que «no siempre» coincide con la posición del gobierno frente al terrorismo.

El funcionario israelí volvió a marcar sus diferencias con un artículo del New York Times sobre la conexión local y el Mossad. A su vez, calificó como «superada» las tensiones ocurridas entre Israel y Chile cuando asumió el embajador Gil Artzyeli.

A continuación los aspectos más destacados de la entrevista.

Itongadol: ¿Qué significa para usted regresar a la Argentina, después de haber tenido hace más de 20 años un rol en la embajada en Buenos Aires y en el marco de un aniversario del atentado?

Jonathan Peled: En primer lugar, es emocionante volver a la Argentina y a Buenos Aires en particular. Aquí comencé mi carrera diplomática en América Latina. No era mi primer puesto diplomático, pero aquí aprendí castellano y empecé a conocer la cultura latina y al pueblo argentino, a quien admiro mucho. Por otro lado, es muy lamentable que la circunstancia en la cual me toca venir a Buenos Aires. Es alrededor de un aniversario más del atentado a la embajada de Israel.

IG: ¿Cómo fue tomar contacto con los familiares y sobrevivientes del atentado?

JP: Cada encuentro con los familiares es emotivo. No es fácil, es una herida abierta entre Israel y Argentina. Nosotros exigimos la justicia, seguimos buscando atraer a los culpables, que sabemos muy bien quiénes son, a la justicia. Mirar y ver los sobrevivientes cada vez sin poder haber traído los resultados deseados, no es fácil para nosotros. Pero hay un sentido de destino común, que creo que ellos lo entienden, y compartimos el mismo dolor y la misma esperanza de que un día sí logremos por lo menos llevar alguna paz o tranquilidad a la vida de estos familiares.

IG: Uno de los primeros atentados que conmovieron al mundo fue el atentado a la embajada. Después vino el ataque a la AMIA, Atocha, las Torres Gemelas. Pareciera que se abrió una nueva etapa del terrorismo. ¿Cuál es su mirada sobre eso?

JP: En cierta manera es así. El terrorismo contra Israel no empezó en Buenos Aires, pero de esa magnitud y de poner como blanco a una embajada, una institución, esto nunca lo habíamos tenido. Pero si tuvimos en los atentados contra nuestros embajadores, nuestros diplomáticos, en Londres, en El Cairo, en Turquía. En ese sentido no fue el primer atentado o acto terrorista, pero sí la primera vez que atacaron una sede completa con un coche bomba. Esto sí fue un precedente terrible.

IG: ¿Cómo puede calificar el vínculo que mantiene la Argentina con el Estado de Israel en estos tiempos?

JP: La relación es muy buena. Es una relación de amistad de muchos años. Compartimos los mismos valores, intereses. Tenemos una cooperación a nivel tecnológico, tenemos un intercambio comercial, cultural, muy amplio. Tenemos una gran comunidad judía en Argentina y también una comunidad de argentinos en Israel. O sea que nos une mucho más que lo que diferencia. Tenemos a veces diferencias de opinión a nivel político, pero puedo también decir que las reuniones que tuve yo esta vez con políticos y diplomáticos argentinos fueron muy fructíferas y con muy buena onda.

IG: Hace menos de un año, en julio cuando se cumplió el aniversario del atentado a la AMIA, el Mossad a través de una nota en el New York Times del periodista Ronen Bergman, aseguró que Hezbollah definitivamente era el brazo ejecutor de los atentados y descartó en el caso del atentado a la embajada de Israel la conexión local. ¿Qué piensa sobre ese informe?

JP: No estamos totalmente de acuerdo con lo que se publicó en el New York Times. Y sí pensamos que todavía hay una conexión local y no se puede dejar de lado todo el esquema que armó este atentado. Pero por lo menos sí estamos de acuerdo y hemos probado que Irán y Hezbollah fueron los que ejecutaron estos atentados, por supuesto con la ayuda de elementos locales.

IG: Israel siempre fue un gran exponente respecto al terrorismo iraní. ¿El mundo está adquiriendo un buen esclarecimiento respecto a lo que representa la amenaza de Irán en general?

JP: Lamentablemente, no. Está claro que el peligro y la amenaza de Irán en el mundo no ha sido suficientemente entendida. Menos en Argentina y en los países de Sudamérica, no hay suficiente conciencia ni suficiente acción en el ámbito multilateral para frenar el apoyo iraní al terrorismo. Mismo en su propio país, porque se cometen crímenes contra su propia población, y hay cierto apoyo a las organizaciones terroristas como Hezbollah, Hamás, la Jihad Islámica. Ahora el apoyo a Rusia. Irán está en todos lados.

IG: En el último acto por el aniversario del atentado, uno de los ministros dijo que la Argentina se encuentra firmemente decidida a luchar contra el terrorismo. Y a veces cuando ocurren hechos no gratos con algunas tensiones con el terrorismo palestino, esas voces de condena no aparecen tan claramente. ¿Esto es porque no terminan de tomar conciencia de que el terrorismo es uno? ¿Se mezcla lo ideológico con el terrorismo?

JP: No estoy aquí para justificar o criticar la política de Argentina. Sí, puedo decir que hay una diferencia entre la respuesta a un acto de terrorismo en su propio territorio y con un atentado o una acción terrorista en Medio Oriente, por ejemplo. No siempre coincidimos con las respuestas o reacciones del gobierno argentino. Es una cosa que hemos conversado con ellos también en este último diálogo. Es el derecho de argentina a mantener su política exterior y es deber nuestro también expresar nuestra concertación si la respuesta o la reacción no es exactamente lo que nosotros hubiéramos querido. Al mismo tiempo, cabe destacar que Argentina designó a Hezbollah como organización terrorista y está tomando medidas para enfrentar la amenaza del terrorismo en Argentina y en América del Sur.

IG: ¿Qué se lleva de este viaje desde lo diplomático-político?

JP: En primer lugar, que tenemos un diálogo abierto, sincero, muy bueno con la Argentina. Tenemos muchas áreas de cooperación que tenemos que seguir profundizando. Una buena voluntad de trabajar junto entre este gobierno y el de Israel. Este objetivo creo que fue conseguido en reuniones que yo mantuve en Argentina con el embajador Eyal Sela.

IG: Hay gente que pregunta por qué después de 30 años hay pilotes en las instituciones judías. Al terrorismo no se le puede ceder un metro porque puede aparecer en cualquier momento. ¿Cuál es su opinión viviendo en Israel, donde el terrorismo se vive de manera más cotidiana?

JP: Es algo difícil de entender pero creo que lo está viviendo todo el mundo. La necesidad de protegernos y defender frente a las olas del terrorismo y el extremismo. Y la incitación. Creo que el problema está en la educación, en frenar la incitación, frenar y luchar contra la discriminación. Es una labor no de una persona o un país, sino del mundo entero, de la comunidad internacional. Enfrentamos el mismo resto, la misma amenaza, debemos tomar medidas en conjunto y cada uno por sí mismo.

IG: ¿Qué reflexión tiene a 75 años de la Independencia de Israel y la relación con América Latina?

JP: Creo los 75 años de la Independencia de Israel tienen mucho que ver con el apoyo de los países de América Latina. Antes de la creación del Estado, y por supuesto su apoyo al plan de partición en 1947 y la amistad durante todos estos años desde que fue creado el Estado. Así que es un momento de festejar la amistad, la bondad y acercamiento entre el pueblo judío, el Estado de Israel y los países y pueblos de América Latina.

IG: ¿Cuál fue el motivo de su viaje a Chile?

JP: Después de Argentina, fui a Santiago también para realizar un diálogo político con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y mantener reuniones con ministros y entidades en el marco de mantener la relación muy importante entre Israel y Chile. Una vez más se comprueba que Israel puede brindar mucho de su experiencia y tecnología a los países de Latinoamérica. Y por su parte, lo aprecian y lo piden.

IG: ¿Podemos dar por superada la tensión que surgió en su momento cuando asumió el embajador de Israel en Chile?

JP: Sí, absolutamente. Hemos superado ese incidente. Fue lamentable, pero lo hemos superado y la relación hoy en día está muy enfocada en la cooperación, en el trabajo en conjunto entre ambos países, entre ambos gobiernos y entre ambos pueblos.

IG: ¿Hay algún intercambio de visitas de presidentes o mandatarios importantes a Israel o al revés en 2023?

JP:Hay algunas invitaciones abiertas a presidentes del continente a visitar Israel, pero todavía no se ha concretado o confirmado ninguno. Este año fue complicado, sin presupuesto, cambio de gobierno, una crisis ahora interna en Israel, por lo cual es difícil ahora confirmar una visita de un mandatario latinoamericano a Israel, pero se espera que sí, que por lo menos un presidente nos visite durante este año.

IG: En Argentina se habla muchísimo sobre un documental de Shimon Peres y su decisión de ajustar y mejorar la economía israelí. Realmente todos los colores políticos hablan de él.

JP: Es lindo que tomen a Israel como un ejemplo de ejercer políticas económicas y de innovación y emprendimiento. El modelo israelí es uno, hay otros exitosos, especialmente en países asiáticos. Creo que hoy la clave es poder intercambiar experiencias y hacer las cosas en coordinación y la consulta con otros países y otros expertos. La sabiduría no es privilegio de uno, sino un esfuerzo siempre compartido. Y si Israel puede de alguna manera ayudar o brindar su experiencia, estaríamos muy felices de hacerlo.