AJN/Itongadol.- Munawar Hussain, un terrorista de 59 años, fue declarado culpable en la corte por apuñalar a dos mujeres dentro de la cadena de supermercados Marks & Spencer en la ciudad inglesa de Burnley en diciembre de 2020. Ambas mujeres sobrevivieron al ataque.

La esposa de Hussain le había escondido un cuchillo unos días antes del ataque, según The Jewish Chronicle.

Marks & Spencer es conocida por sus raíces judías. El inmigrante judío Michael Marks fundó la empresa en el norte de Inglaterra mientras intentaba reiniciar su vida después de escapar de la persecución.

«Marks y su cuñado Sieff, junto con varios miembros de su familia, eran firmes partidarios del sionismo. De hecho, se los conoció en los círculos pro sionistas como ‘La familia’. Donaron generosamente a la causa sionista, creyendo en la importancia de un hogar nacional judío», según Cristianos Unidos por Israel.

En la corte, Hussain aseguró: «Alá no estará molesto, ni enojado conmigo; estará feliz», según The Jewish Chronicle.

Hussain le dijo a la Policía que quería matar a las mujeres y a otros compradores, pero al jurado le dijo que solo quería herirlos. Reconoció que le habría gustado apuñalar a más personas, pero su cuchillo quedó atrapado en el bolso de la segunda.

Las víctimas de los apuñalamientos les dijeron a los periodistas que sentían que el motivo de Hussain era matarlas.

Samantha Worthington, gerenta de sucursal de la tienda, de 41 años, dijo: «Si me hubiera caído, me habría matado. Solo pensé: ‘Tengo tres hijos y no me va a alejar de mis hijos'».

El jurado también fue informado de la historia de trastorno bipolar de Hussain, pero dijo que estaba bajo medicación y tenía la capacidad de discernir la moralidad de sus acciones.

Un ataque que surge de afirmaciones sobre Israel y los musulmanes «es precisamente la definición de un delito terrorista”, dijo el juez Nicholas Dean.