Inicio Universidad de Ariel Universidad Ariel | Hay un médico en la sala

Universidad Ariel | Hay un médico en la sala

Por M S
0 Comentarios

Itongadol.- En una ceremonia emocionante, 110 estudiantes de primer año de la Escuela de Medicina recibieron su primera bata blanca.

Este momento simbólico marca la transición del estudio teórico al encuentro con la práctica clínica, y transmite valores de responsabilidad, profesionalismo y compromiso con los pacientes.

¡Felicitaciones y mucho éxito a la nueva generación de la medicina israelí!

Los técnicos en instrumentación médica también visten de blanco

En una ceremonia que marca la transición del aprendizaje teórico a la práctica en los hospitales, los estudiantes de tercer año de Ingeniería en Instrumentación Médica recibieron su bata blanca.

Para ellos, esta prenda simboliza responsabilidad, excelencia y compromiso humano hacia los pacientes y el sistema de salud.

Durante el acto, los representantes del cuerpo docente destacaron la importancia de combinar conocimiento tecnológico con sensibilidad humana, así como la contribución esencial de estos profesionales al sistema de salud moderno.

También te puede interesar

Marcos Aguinis recibirá el “Premio Ben-Gurión 2025” con...

Universidad Ariel: “Queremos construir una presencia duradera e...

Con una nutrida agenda, la AMIA desarrolla una...

OSM. Einstein y Herzl también presentes en el...

Yad Vashem Argentina llevó a cabo su evento...

Yad Vashem Argentina realizará hoy su lanzamiento oficial...

Evento Anual de AMIA con un concierto que...

Ocho sobrevivientes del holocausto realizarán una ceremonia que...

La Organización Sionista Mundial honra a los caídos...

Mes de las personas mayores en Ledor

ytdtrtr

Este sitio utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario. Aceptar Ver más