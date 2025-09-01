Milagro de la Universidad Ariel: Regresa el vino israelí del »Rey David», de 2000 años de antigüedad

Itongadol.- En la Universidad Ariel, el equipo del profesor Shivi Drori logró lo imposible: revivir las mismas uvas que bebían nuestros antepasados en el Israel bíblico.

Mediante el mapeo del ADN, se recuperaron vides enterradas en la historia que se convirtieron en vinos de primera categoría que se sirven hoy en día.

Milagro de la Universidad Ariel: Regresa el vino israelí de 2000 años de antigüedad



Ver más: https://t.co/ESYJwyYjPB@arieluniversity #Israel pic.twitter.com/VvbuYDHGUJ — ITON GADOL es Israel y las comunidades judias (@Itongadol) September 1, 2025

No se trata solo del vino, es como un viaje en el tiempo dentro de una botella.

¿Y aún así el mundo se atreve a llamar a esta tierra ‘‘ocupada’’?

¿Cómo se puede ‘‘ocupar’’ un suelo que devuelve las uvas de tu propio pasado?