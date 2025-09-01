Inicio Universidad de Ariel Milagro de la Universidad Ariel: Regresa el vino israelí del »Rey David», de 2000 años de antigüedad

Milagro de la Universidad Ariel: Regresa el vino israelí del »Rey David», de 2000 años de antigüedad

Por M S
0 Comentarios

Itongadol.- En la Universidad Ariel, el equipo del profesor Shivi Drori logró lo imposible: revivir las mismas uvas que bebían nuestros antepasados en el Israel bíblico.

Mediante el mapeo del ADN, se recuperaron vides enterradas en la historia que se convirtieron en vinos de primera categoría que se sirven hoy en día.

No se trata solo del vino, es como un viaje en el tiempo dentro de una botella.

¿Y aún así el mundo se atreve a llamar a esta tierra ‘‘ocupada’’?

¿Cómo se puede ‘‘ocupar’’ un suelo que devuelve las uvas de tu propio pasado?

También te puede interesar

El Yad Vashem y su trabajo continuo de...

Beit Halojem: Soldados heridos por Hamás el 7...

Klaris Slizak: Facilitando la Aliá y la integración...

La Universidad Ariel hará su presentación en Argentina

Buenos Aires fue nuevamente capital mundial de los...

El Círculo Social Hebreo Argentino fue anfitrión del...

Atención por favor: ¡Están a punto de tener...

Jabad Lubavitch lanza una nueva iniciativa: el grupo...

Kadima es un lugar ideal para los matrimonios...

Entrevista al director de Empleo de la OLEI,...

ytdtrtr

Este sitio utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario. Aceptar Ver más