La Universidad de Ariel realizó su presentación en la Argentina

Itongadol.- La Universidad de Ariel llevó a cabo su presentación y lanzamiento en la Argentina, con el objetivo de fortalecer los lazos académicos, culturales y de investigación entre Israel y el país, en un evento con los principales referentes de la comunidad local y autoridades de la institución israelí.

Durante el encuentro, el embajador israelí en Argentina, Eyal Sela, destacó: “la Universidad Ariel es un excelente ejemplo de otra institución que hace el bien, y que estamos muy orgullosos de ella. Una universidad que es muy importante no solo por su buen nivel académico, sino también por su ubicación en el Shomrón, un valor muy importante para nosotros”.

“Esta es la universidad en la que estudian gran parte de los ingenieros que luego trabajan desarrollando todas las tecnologías de las industrias militares israelíes. Lo mismo pasa con otras carreras como medicina y economía”, agregó Sela.

Asimismo, el embajador agradeció a Guillermo Borger por su nuevo rol como presidente de los Amigos de la Universidad de Ariel en Argentina, y a todos los que apoyaron a la Universidad Ariel.

“Es un honor para mí impulsar este esfuerzo para conectar a nuestros estudiantes, académicos y comunidades”, expresó Borger.

Para asistir al lanzamiento, llegaron desde Israel Debbie Azulay, la directora del Departamento de Desarrollo de Recursos y Asuntos Externos para América Latina de la Universidad de Ariel, y Gabi Harow, vicepresidente de Desarrollo de Recursos y Asuntos Externos de la Universidad de Ariel.

Las autoridades participaron durante este fin de semana en una serie de actividades en el CSHA, en Hacoaj y en la Expo Atid que la Agencia Judía para Israel organizó en la AMIA.

Por su parte, el presidente de la AMIA, Osvaldo Armoza, afirmó que “en momentos en que hay grandes desafíos, en momentos en que cada uno de nosotros tenemos que estar dejando lo mejor a fin de defender ideales, a fin de llevar adelante propuestas, en un momento que es difícil para Israel, es difícil para la comunidad internacional, para el pueblo judío. Y esta es una forma de luchar para que la juventud acompañe en proyectos y trabajemos con la continuidad”.

Con respecto a Borger, el titular de la AMIA remarcó: “Yo sé que Guillermo es un soldado que siempre con tenacidad y perseverancia llega a los objetivos, así que están en buenas manos”.

“Son momentos de grandes desafíos, lo que necesitamos son propuestas. Todas las propuestas van a ser recibidas, vamos a tratar de llevarlas a cabo. Ante los grandes desafíos es doble la apuesta”, añadió Armoza.

A la hora de hablar de Ariel, Harow señaló que “la brújula de la universidad son los valores sionistas que están incluidos dentro de la institución. Lo vimos en los últimos dos años, desde el 7 de octubre cuando empezó la guerra, la universidad con más reservistas era la Universidad de Ariel, con más de 5 mil. Lamentablemente somos también la universidad con mayor cantidad de caídos. 43 estudiantes de la universidad combatientes héroes murieron en estos dos años”.

“Esto muestra los valores y la fuerza de los estudiantes de la universidad de Ariel. Y la universidad hizo todo lo posible para darle la respuesta a cumplir las necesidades de los estudiantes durante la guerra. Desde el 10 de octubre, abrimos un centro de rehabilitación física y mental, esto es todavía el mayor reto para los próximos años. Hoy hay 94 estudiantes lesionados gravemente que están en la universidad y reciben todo el apoyo en la universidad y no necesitan salir a otros lugares. Es solamente un ejemplo de la actividad de la universidad”, detalló el vicepresidente de Desarrollo de Recursos y Asuntos Externos de la Universidad de Ariel.

Asimismo, estuvo presente Eli Cohen, representante de la Agencia Judía para Israel en Argentina, quien destacó la importancia de “fortalecer las relaciones entre Argentina e Israel a nivel judeo-sionista, y eso se puede hacer gracias al apoyo de la universidad y a los estudiantes que van a vivir a Israel”.

Por su parte, el secretario general de la AMIA, Mario Sobol, manifestó: Lo conozco hace mucho tiempo a Guillermo. Cuando Kol-Ram no era ni Kol ni Ram. Él era un DJ y obviamente, el mismo empuje que tuvo para hacer su empresa y como presidente de AMIA, yo creo que el mismo empuje lo va a tener para la Universidad Ariel”.

“Felicito a los que eligieron que sea el representante en Argentina porque estoy seguro que lo va a llevar a lo más alto, de eso no me cabe lugar a duda. Porque Guillermo es muy emprendedor. Y detrás de un gran hombre hay una gran mujer, que es Ite, que me imagino que va a colaborar también con la Universidad. Guillermo, el mejor de los éxitos porque te lo merecés”, agregó.

En el evento también participó Hernán Wahnish, hermano de Axel, embajador de Argentina en Israel, quien manifestó: “Estoy seguro de que con la fuerza que lo caracteriza a Guillermo, desde que estaba en AMIA de presidente sigo su trayectoria muy de cerca, siempre digo la verdad, qué fuerza, entrega y pasión que tiene… ojalá tantas personas, principalmente jóvenes, puedan aspirar a ser un poquito de lo que es Guillermo. Hoy necesitamos gente como él que tienda puentes, pero puentes concretos, no solo simbólicos. Empieza a armar un staff propio, de una comisión de jóvenes bajo tu tutela, para que puedan seguir toda esta labor y ayudar y empujándote a llevarla a cabo. Siempre sos un ejemplo para la comunidad y para mí en lo personal de cómo hay que desinteresadamente trabajar sin descanso. Que tengas mucha brajá”.

Asimismo, Wahnish leyó una carta de su hermano Axel, que envió desde Israel:

“Distinguido señor Borger, es para mí un honor dirigirme a usted en esta oportunidad para expresarle mi entusiasmo ante la visita y consolidación de Los Amigos de la Universidad de Ariel en Argentina. Asimismo, quiero felicitarlo por su nombramiento como presidente de Los Amigos de la Universidad de Ariel en Argentina que no tengo dudas usted sabrá desempeñar con la honra y liderazgo que lo caracteriza”.

“Celebro el desarrollo de iniciativas académicas y culturales que abren un espacio de diálogo y cooperación educativa entre nuestras naciones. La presencia de la Universidad Ariel en nuestro país no solo enriquece la oferta educativa internacional, sino que también fortalece los lazos culturales, científicos y humanos que nos unen. Con este espíritu me es grato felicitarlo a usted y a toda la comitiva de la Universidad de Ariel en esta ocasión de este acto. Aguardamos con entusiasmo poder ver plasmados en actos sus proyectos que comenzarán a partir de esta fructífera iniciativa”, continuó la misiva.

“Con sincera consideración y estima, les deseo brajot y elevo mis plegarias a dios para que bendiga y otorgue hatzlaja y éxito a su visión”, concluyó.

El evento culminó con las palabras del rabino de la AMIA, Eliahu Hamra, quien resaltó: “Guillermo es un gran askan en la comunidad hace muchísimos años, en AMIA y afuera de AMIA. Quiero dar una bendición y un deseo. Que la universidad de Ariel no solo haga acá amigos, sino también que logre llevar a hacer un trabajo conjunto con la comunidad argentina para llevar a muchos jóvenes a estudiar a Ariel. Frente al comienzo de Rosh Hashaná, desear a todos ustedes que tengan bendición y escuchamos buenas noticias de Israel. Que tengamos éxitos en todo lo que estamos haciendo”.

En el encuentro se entregó una placa a la señora Claudia Halac, en nombre de su esposo León Halac, que se encuentra fuera del país y que fue el primer donante de la Universidad de Ariel en la región.

“La verdad es que es un orgullo poder participar de este proyecto acá en Argentina. De nuestra parte nos sentimos muy identificados con los valores de la Universidad Ariel y con todo este proyecto. Es muy importante formar a estos profesionales y que a su vez tengan las raíces del judaísmo y puedan contribuir para hacer fuerte un Israel que todos necesitamos”, expresó Claudia Halac.