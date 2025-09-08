La Universidad de Ariel hace su presentación hoy en la Argentina

Itongadol.- La Universidad de Ariel hará su presentación y lanzamiento hoy en la Argentina, con el objetivo de fortalecer los lazos académicos, culturales y de investigación entre Israel y el país.

El ex presidente de la AMIA Guillermo Borger estará a cargo de dirigir los Amigos de la Universidad de Ariel en Argentina. “Es un honor para mí impulsar este esfuerzo para conectar a nuestros estudiantes, académicos y comunidades”, expresó.

Para asistir al lanzamiento, llegaron desde Israel Debbie Azulay, la directora del Departamento de Desarrollo de Recursos y Asuntos Externos para América Latina de la Universidad de Ariel, y Gabi Harow, vicepresidente de Desarrollo de Recursos y Asuntos Externos de la Universidad de Ariel.

Las autoridades participaron durante este fin de semana en una serie de actividades en el CSHA, en Hacoaj, en la Expo Atid que la Agencia Judía para Israel organizó en la AMIA, y esta mañana se reunieron con el embajador de Israel en la Argentina, Eyal Sela, y el portavoz y agregado de Diplomacia Pública de la embajada, Doron Pe’er.

Junto al representante de la Organización Sionista Mundial (OSM) y la Agencia Judía para Argentina y el Cono Sur, Eli Cohen.

Como muestra de su compromiso personal, Borger y su esposa, Ite Klimovsky, visitaron recientemente la Universidad de Ariel, profundizando su conexión con la misión y la visión de futuro de la universidad.

Visita a Hacoaj

Los Amigos de la Universidad Ariel en Argentina tienen como objetivo:

• Promover la movilidad estudiantil: organizará sesiones informativas, becas y apoyo previo a la partida para estudiantes argentinos que se inscriban en los programas de inmersión en inglés y hebreo de la Universidad de Ariel.

• Impulsar la investigación conjunta: promoverán el intercambio de profesores y proyectos de colaboración con universidades argentinas líderes y empresas dedicadas a la I+D.

Visita al CSHA

• Fortalecer los lazos comunitarios: organizará eventos culturales y encuentros de ex alumnos que conectarán a la comunidad judía argentina, de 180.000 habitantes, con la diversa familia académica de la Universidad de Ariel.