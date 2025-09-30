El Programa Internacional de Ciencias Médicas de la Universidad de Ariel prepara a los médicos del mañana

Itongadol.- El Programa Internacional de Ciencias Médicas (Pre-Med) de la Universidad de Ariel es un programa pionero de Bachelor of Science (B.Sc.) de tres años diseñado para estudiantes que buscan seguir una carrera en medicina. Impartido completamente en inglés, ofrece una base académica sólida, preparando a los alumnos para estudios médicos avanzados y carreras en el sector salud.

El plan de estudios combina ciencias básicas, como biología y química, con cursos especializados en disciplinas preclínicas. De esta manera, los estudiantes adquieren el conocimiento científico necesario para tener éxito en medicina, ciencias veterinarias, biotecnología, investigación clínica e incluso enseñanza secundaria.

Gracias al firme compromiso de la Universidad de Ariel con el aprendizaje interdisciplinario, el programa integra ciencias sociales, consideraciones éticas y tecnologías médicas, asegurando que los graduados estén bien preparados para las complejidades de la práctica médica moderna.

Se trata de un programa especializado con un plan de estudios cuidadosamente diseñado para estudiantes internacionales e israelíes, brindando una experiencia académica amplia y competitiva a nivel global.

El exigente programa dura tres años, proporcionando un camino intensivo pero manejable hacia la educación médica.

Al mismo tiempo, se alienta a los estudiantes a participar en investigaciones de vanguardia, contribuyendo a la comunidad científica de la Universidad de Ariel y obteniendo experiencia práctica en investigación médica y biológica.

Situada en un entorno académico dinámico de Israel, la Universidad de Ariel ofrece acceso a instituciones médicas y centros de investigación de renombre mundial.

El programa está diseñado para ser accesible, ofreciendo educación de alta calidad en ciencias médicas a un costo razonable.

Los graduados del Programa Internacional de Ciencias Médicas están bien preparados para la siguiente etapa de su educación médica. Con una sólida base científica, los estudiantes están listos para destacar en el MCAT (Medical College Admission Test) y en el Mivhan Yeda, exámenes necesarios para ingresar a programas médicos de cuatro años en Israel y en el extranjero.

A su vez, el programa de la Universidad de Ariel cuenta con un historial comprobado, y muchos graduados logran ingresar con éxito a prestigiosas escuelas de medicina como Adelson School of Medicine, Bar Ilan University y Tel Aviv University.

Para los estudiantes que buscan una educación médica global, el programa Pre-Med de la Universidad de Ariel ofrece la flexibilidad de continuar estudios en Estados Unidos, Canadá y otros países, cumpliendo con los criterios de admisión internacionales.