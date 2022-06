Itongadol.- Estas son las principales noticias de los medios en Israel:

The Times of Israel: Al presidir su última reunión de gabinete, Bennett elogia el espíritu de unidad del gobierno.

The Jerusalem Post: Likud no descartará a Ra’am si no son un factor decisivo.

Arutz Sheva: Bennett: Tuvimos un gobierno corto con grandes logros.

Haaretz: La visita de Biden a Arabia Saudita puede ser la tarjeta de MBS para salir de la cárcel.

YNET: Las FDI refuerzan el equipo de investigación que investiga el asesinato de Abu Akleh.

Maariv: Camino a la UE acortado: Ucrania reconocida como «país candidato».

Israel Hayom: Israel sigue caminando por la cuerda floja diplomática entre Rusia y Ucrania.

