Itongadol.- The Times of Israel: Las nuevas normas de las Fuerzas Armadas de EE.UU. prohíben a los soldados los viajes no oficiales a Israel y a la región

The Jerusalem Post: Las creencias radicales de la derecha y la izquierda contribuyeron al aumento del antisemitismo en 2021

YNET: La empresa rusa Gazprom interrumpe el suministro de gas a Polonia y Bulgaria

Haaretz: Sobrevivientes ucranianos del Holocausto escapan por segunda vez

Arutz Sheva: «La lucha está fracasando»: El antisemitismo alcanzó su punto máximo a nivel mundial en 2021

¡Que tengas un buen día con mucha más información!

Enterate antes de las noticias de Israel y el mundo judío en Iton Gadol.