Itongadol.- The Times of Israel: El autor intelectual de la fuga de la prisión dijo que no recibieron ayuda

The Jerusalem Post: Israel debe tomar medidas para detener los asesinatos en el sector árabe

YNET: Informe: Gantz dice que Israel puede vivir con el nuevo acuerdo nuclear de Irán

Haaretz: Bennett y Sissi entienden que pueden rascarse la espalda el uno al otro

Arutz Sheva: Netanyahu: ‘Bennett, Gantz y Lapid están corriendo hacia un acuerdo peligroso con Irán’

