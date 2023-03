KKL Brasil realizó un gran evento con Lior Raz, protagonista de Fauda

Itongadol.- El actor israelí Lior Raz participó en Sao Paulo de un gran evento organizado por KKL Brasil y Hebraica, donde más de 2000 personas agotaron las entradas para ver al protagonista de la exitosa serie Fauda. En diálogo con ItonGadol, Marcelo Spritzer, director ejecutivo de KKL Brasil, contó todos los detalles sobre el exitoso acontecimiento y la nueva estrategia de convocar a figuras populares de la cultura israelí.

Durante el evento, el presidente de KKL Brasil, Rudi Solon, manifestó: “Lior Raz es uno de los nombres más populares del entretenimiento israelí en el mundo. Nuestro objetivo al traerlo a Brasil es promover la visión de la nueva administración de KKL Brasil, de estar cada vez más conectado con el sionismo contemporáneo y las innovaciones tecnológicas en Israel en las áreas de sustentabilidad, agricultura, pero también arte y entretenimiento. Al igual que Raz en Fauda, trabajamos para proteger la Tierra de Israel”.

Asimismo, la directora del Departamento Latinoamericano de KKL, Nili Pitchon, viajó desde Israel para asistir: “Era importante para mí estar aquí presente para reforzar al nuevo directorio. Personas jóvenes, motivados y activos, que darán una nueva cara a KKL Brasil, que está rejuveneciendo e incrementando sus actividades más que nunca”.

El evento se aprovechó para promover la recaudación de fondos para un nuevo bosque de KKL en Israel, en honor a los 75 años del Estado de Israel y los 70 años del Club Hebraica, con apoyo del banco Daycoval, que se comprometió a donar un árbol por cada árbol donado por la comunidad a la causa.

-¿Cómo surge la iniciativa de tener a Lior Raz en una actividad del Keren Kayemet en Brasil?

Marcelo Spritzer: La iniciativa surge de un cambio que quisimos hacer acá en Brasil. Tengo experiencia de trabajo en otras organizaciones como el Keren Hayesod, y hace mucho que el Keren Hayesod, que tiene mucho éxito en Brasil, cambió la manera de hacer eventos aquí. Antes traían muchos políticos y en los últimos años se dieron cuenta que para tener más éxito y resultados prácticos comenzaron a traer personajes de la televisión israelí. Yo trabajaba allá y me enteré de esta buena estrategia. Luego pasé por distintos trabajos en Israel, por ejemplo la Universidad Bar Ilan y nosotros no teníamos esta premisa de traer personalidades. Cuando empecé en el KKL, estuve en Israel mirando un evento del antiguo jefe del Mossad con un periodista. Nili Pitchon, la directora para América Latina, España y Portugal del KKL, me miró y me dijo: ‘‘Marcelo, este es un evento que tenemos que llevar a Brasil, es un evento maravilloso’’. Yo le respondí que no era maravilloso, que era el mismo evento que había estado tres veces en Brasil. Hace 12 años había estado el jefe del Mossad con el mismo periodista en el mismo evento, hace 7 años otro jefe del Mossad llegó a Brasil, así que le dije que si quería hacer más de lo mismo yo no estaba de acuerdo en gastar dinero, porque no tenía sentido traer a alguien que ya había estado y no aportaba nada nuevo. Entonces Nili me preguntó a quién me gustaría llevar, y yo le respondí: Lior Raz, Gal Gadot, Quentin Tarantino, esas personalidades quiero. Con ellos vamos a llegar a Brasil y decir ‘‘acá estamos, somos el nuevo KKL, los nuevos directores’’. Hay un restaurante famoso que cierra y vuelve abrir después de muchos años, y el dueño nuevo pone un aviso en el que informa que hay una nueva dirección del establecimiento, y más o menos esa fue la idea. Al principio me dijeron que estaba loco, que era muy caro. Yo dije que sí, que estaba loco, pero que alguien iba a pagarlo y que los resultados iban a ser cuatro veces más grandes. Este fue un suceso increíble. Hicimos dos eventos con Lior Raz, un evento privado con las 100 personas más importantes de la comunidad judía de San Pablo, sin cobrarles entrada, solamente les dijimos que vengan. El dueño de la casa ya donó 250.000 dólares y ahora estamos saliendo detrás de los otros, que eran todos grandes empresarios de Brasil, para llegar a una suma interesante. Mi idea es llegar a una suma que esté entre uno y dos millones de dólares, por un solo evento. Así que esta es la estrategia, el Keren Hayesod la usa hace tiempo aquí en Brasil, y nosotros estamos empezando ahora.

-¿Cuán importante es que la directiva del KKL en Israel acompañe este tipo de iniciativas?

M.S.: Somos todos un equipo. Si no fuese por el KKL Israel este suceso no hubiese ocurrido. Porque yo di la idea pero ellos estuvieron de acuerdo. Podría haber dado tres ideas y me podrían haber dicho que no a las tres y no hubiese pasado nada. Tenemos que caminar juntos en estas iniciativas. Yo creo que es algo que debe probarse, ver si hay resultados y en ese caso todos estarán contentos. La Kehilá de Brasil está contenta porque recibe algo nuevo y ve al KKL de manera distinta, y el KKL Israel por supuesto que está contento porque recibe una inversión nueva y genera una ola nueva, y una cosa va a trabajar con otra. Es fundamental el apoyo y que el KKL Israel entienda esta nueva manera de hacer las cosas en Latinoamérica.

-¿Dónde está el secreto para que otras capitales del mundo puedan reproducir esto?

M.S.: Es difícil de decir, porque creo que cada parte tiene su cultura y su economía. La comunidad de Brasil es muy fuerte, está muy conectada con Israel. No es la más grande de Latinoamérica, tenemos cerca de 100 mil judíos en la población de Brasil, que es de más de 200 millones de personas. Somos muy chiquitos, pero tenemos mucho potencial. La campaña de Keren Hayesod mundial en Brasil está siempre entre las cuatro primeras del mundo. Por ejemplo, comparado con Canadá, que tiene tres veces más judíos y es una potencia mundial. Así que es difícil comparar el suceso que tuvimos acá con lo que podría pasar en Argentina o en Chile. Yo no sé la capacidad económica de la comunidad en Argentina, Chile o Perú, si tienen la capacidad de traer a un hombre así.

-¿Qué escuchaste de parte de Lior Raz que creas que es bueno compartir?

M.S.: Él se sintió muy bien en Brasil. Puso en su Instagram que fue el mejor evento y uno de los mejores viajes de su vida. Brasil un lugar cálido, la gente estaba muy contenta de que él estuviera. Fue la primera visita de él al país. Él quedó muy impresionado con lo que hicimos acá y la capacidad del KKL de hacer un gran evento. También paseamos con él por la ciudad de San Pablo, le explicamos sobre la pobreza, la violencia. A él le gusta mucha la historia y conocer la cultura, por eso salimos mucho a la calle. Creo que otras partes de Latinoamérica van a tener la llave de traerlo a lugares así, porque a él le gustan.

-¿Y qué expresó el presidente de KKL?

M.S.: Él estaba eufórico. Yo tuve incluso que convencerlo de que era una buena idea. Pero cuando llegó Lior estaba más motivado, más involucrado. Un evento así causa mucho estrés, hay que prepararse para recibir mucha gente. Pero ahora está como en el cielo. Está muy contento y feliz. Tenemos gran trabajo por delante y esto generó más motivación en la directiva local.