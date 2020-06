Israel asegura que «no hay mapas» sobre la anexión de Cisjordania y que planea aplicar la soberanía «manteniendo el diálogo con los vecinos»

Itongadol/Agencia AJN.- Durante este miércoles, los principales funcionarios del Estado de Israel se reunieron con el canciller alemán Haiko Maas, quien buscaba conocer los verdaderos intereses del gobierno israelí respecto a la anexión de los territorios palestinos de Cisjordania y el Valle del Jordán. «No se han elaborado mapas», aseguró el canciller Ashkenazi a Maas durante la reunión, quien además sostuvo que la intención de Israel es «hacerlo en un diálogo con nuestros vecinos» ya que lo que buscan es lograr «que haya paz y seguridad».

«El plan se llevará a cabo de manera responsable, en plena coordinación con los Estados Unidos, mientras se mantienen los acuerdos de paz e intereses estratégicos de Israel», agregó Ashkenazi, y señaló que el plan de paz de Medio Oriente de la administración de Donald Trump es «hito importante» para la región.

