Entrevista. Ex presidente Morales: Vivo con “satisfacción” que Guatemala hizo lo correcto en Jerusalem

En relación al antisemitismo, uno de los temas principales del congreso, Morales aseguró: »Estoy totalmente de acuerdo en luchar y abolir toda manifestación de discriminación y el tema del antisemitismo todavía va un poco más allá de discriminación porque hay demasiadas manifestaciones de antisemitismo o de discriminación por el simple hecho de ser de una nacionalidad, de una religión o de una creencia en particular».

¿Qué significa para usted volver a Jerusalem?

-Lo bueno es que no es volver con la frente marchita, sino que volver después de 5 años de haber tomado esa decisión (de trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalem). Con satisfacción de ver que se hizo lo correcto, creo que en mi país fui cuestionado y fui señalado por un grupo que se cree y se sigue creyendo muy conocedor de geopolítica pero que al final de cuentas creo que el pueblo lo vio bien, el pueblo de Guatemala, que es a quien me debía yo como presidente. Y también puedo ver que a nivel internacional algunos otros países también se motivaron a tomar la decisión de trasladar o retornar su embajada a Jerusalem o de abrir una oficina comercial con nivel diplomático.

Colombia fue la última.

-Colombia fue la última, tengo entendido que son cinco o seis países más.

Honduras no es en ese tono pero digamos que son varias las que se fueron sumando.

-Distintas opciones pero que ya a nivel diplomático están empezando a darle un reconocimiento a la decisión soberana de Israel de poder nombrar y decidir que Jerusalem es su capital como estado y como país. Así que yo creo que puedo venir con satisfacción y decir que empezamos a contribuir con una posible solución al conflicto y al tema de paz de este sector. Porque durante 50 años se ha tratado de otra forma y no se ha logrado nada así que creemos que esa puede ser una nueva ruta que pueda traer paz y estabilidad a esta región.

Durante el congreso Gerardo Amarilla, Subsecretario del Ministerio de Ambiente de Uruguay, expresó que en la época de la guerra muchos países no le permitían a los judíos entrar a sus países y dijo lo que se perdieron aquellos países que cerraron aquellas puertas y que hoy hubiese sido absolutamente distinto. Se lo menciono porque creo que algunos países terminaron trabajando conjuntamente con el Estado de Israel, y se lo perdieron hace 20 años, por eso hago la analogía. ¿Qué piensa al respecto?

-Aprendí hace muchos años que hablar de lo que no sucedió es simplemente conjeturar, no podemos decir esto hubiera sido así o hubiera sido de otra manera, porque mil cosas podrían haber pasado. Sin embargo, lo que sí es un hecho irrefutable es que el talento humano es lo más grande que puede haber, el talento y el recurso humano no es comparado con nada más que con ese recurso. Uno puede tener recurso financiero y malgastarlo o perderlo, uno puede tener recurso material y derrocharlo o destruirlo, pero el talento humano, el recurso humano, eso que es realmente creativo y productivo no tiene comparación. Así es que yo creo que todo país que se niega a sí mismo de tener su gente y su talento humano se está negando oportunidades a sí mismo. Vamos a poner un ejemplo que tal vez no está dentro de la ecuación pero que nos puede ejemplificar mucho mejor esto. ¿Por qué Estados Unidos es tan poderoso en la actualidad? Es un país construido por migrantes, es un país con gente de todos lados que llegó con tecnología de distintas áreas, entonces el aporte de toda esa tecnología es una transferencia tecnológica que le va a facilitar y son pasos agigantados a cualquier sociedad y es lo que tenemos hoy en Estados Unidos, que aventajó a los ingleses, a los alemanes, a los europeos, a los asiáticos, esa transferencia tecnológica se hace a través de las personas. El talento humano israelí o judío en cualquier lugar del mundo va a contribuir, y lo vemos, es un pueblo muy destacado en la historia. No solamente en la actualidad, por lo que considero que vale la pena reflexionar sobre ello, pero como es algo que pasó y que no se puede cambiar, por lo menos que nos deje una lección aprendida. Que para el futuro debemos ser mucho más cuidadosos, mucho más conservadores con todas aquellas personas que en determinado momento necesiten una ayuda diplomática, en temas de migraciones, incluso por temas humanitarios o de guerra.

En el marco de este congreso surgió espontáneamente generar un documento contra el antisemitismo. Realmente, surgió, soy testigo de esto, de la manera menos programada que uno se hubiese imaginado. Obviamente que usted es parte de este congreso y adhiere a la causa, pero me gustaría saber ¿qué opina del antisemitismo en particular que llevó una parte también importante de este congreso?

-Estoy totalmente de acuerdo en luchar y abolir toda manifestación de discriminación y el tema del antisemitismo todavía va un poco más allá de discriminación porque hay demasiadas manifestaciones de antisemitismo o de discriminación por el simple hecho de ser de una nacionalidad, de una religión o de una creencia en particular, así es que yo desde que me invitaron a Colombia en el mes de enero de este año, posiblemente a Argentina y a Uruguay y ahora acá, incluso yo pagando mis boletos aéreos, estuve dispuesto a venir porque considero que es una causa justa y fuera de temas netamente de fe creo que es correcto que apoyemos a los judíos a poder hacer que este tipo de manifestaciones desaparezcan, o por lo menos que quede evidenciado que existen, porque mucha gente incluso las niega, teniendo esa predeterminación o el prejuicio de pensar mal por temas económicos, por temas nacionalistas, por temas religiosos, por temas raciales, ósea, por todos lados salen a bailar el tema.

Creo que la educación tiene mucho que ver. Una vez fui a Colombia acompañando a un rabino y en la ruta del camino, no me voy a olvidar nunca, había una cantidad de gente interminable con la banderita de Israel. Guatemala debe ser algo parecido porque tengo conocimientos de la calle Jerusalem. Es decir, puede haber una expresión de alguien antisemita pero en general son países con una educación diferente. ¿Coincide?

-Me invitaron a hablar por la abolición del antisemitismo, y dije, por qué me hablan de eso si en realidad en Guatemala el 90% ama a los judíos y así como dices, usted va a las iglesias y ve banderas de Guatemala e Israel y en algunas iglesias ni siquiera ve la bandera de Guatemala pero ve la de Israel. En las iglesias usted ve la estrella de David como parte del concepto creyente. Eso sí, cuando me puse a estudiar sobre el antisemitismo para dar mi conferencia, me di cuenta de datos estadísticos que en otras latitudes del mundo el antisemitismo si es fuerte y de distintas manifestaciones. Entonces, aún cuando en mi país no haya ese problema, creo yo que si es justo apoyar para que en otros países no se ocurra. Hay un dato que no es muy común saberlo porque eso vamos a saberlo los que nos metemos en política y tenemos que ver con política exterior, pero sí es preocupante que en votaciones de Naciones Unidas, de 194 países haya 124/130 que voten de una forma permanente en contra de Israel solo por ser Israel. O la nueva izquierda latinoamericana con un pensamiento muy progresista y todo automáticamente se va por Palestina, sin saber ni conocer a fondo los temas y en vez de pensar en una imparcialidad per se y analizar cada tema por sí mismo.

Estamos viendo en Irán lo que está ocurriendo por el asesinato de Mahsa Amini y en general no hubo repudio ni se escuchó nada de esta izquierda que usted llama. En cambio, si Estados Unidos o Israel hacen algo lo van a repudiar inmediatamente. En este caso el régimen iraní hace cosas terribles a la vista de todo el mundo y la izquierda no se pronuncia.

-Totalmente de acuerdo. Actualmente yo pertenezco al Parlacen, el Parlamento Centroamericano, que está compuesto por 20 representantes de cada país. Somos diputados y ex presidentes y ex vicepresidentes de cada país, y podemos llegar a ser diputados después de nuestra gestión como presidentes o vicepresidentes a la legislatura posterior. En este momento yo soy diputado al Parlacen por el país de Guatemala y efectivamente cuando se dio el tema de los misiles en mayo de 2021, salieron con una gran carta en contra de Israel. Israel lo que estaba haciendo era defenderse de los misiles que originalmente habían sido lanzados desde Gaza. Y en realidad yo me quedé callado pero por unanimidad se decidió mandar una carta de repudio en contra de Israel. Curiosamente cuando yo fui al seminario de Colombia, decía, por amor a Israel no callare y a mí me pego esa frase, porque me quedé callado y por lo menos tuve que haber dicho miren señores, no es así la cosa y no estoy de acuerdo, pero el que calla otorga y literalmente me acuso de haberme quedado callado, entonces lo dije públicamente y no me da pena decirlo porque estoy reconociendo que fallé.

En esta visita tan importante que usted realiza en Jerusalem me enteré que se reunió con Netanyahu, el primer ministro designado de Israel. Podría decirse que ustedes fueron grandes socios, desde la política claramente, en un momento que quedará escrito en la historia de ambos países. ¿Cómo fue ese encuentro y cómo surgió?

-Quedamos como buenos amigos, como socios, y aprovechando que yo venía a Israel pedí una cita porque le quería saludar. Aprovechando también el encuentro por el congreso que tuvimos acá, le conté de lo importante que era el pueblo cristiano evangélico en Latinoamérica y que la iglesia evangélica está empezando a darse cuenta de que debe participar en política, cosa que en las décadas anteriores y no me refiero a muy lejanas, diez años atrás, todavía la iglesia pensaba que era pecado participar en política. Ahora no y mi presidencia creo que todavía está generando un poquito más, de la necesidad de romper ese paradigma, porque se dan cuenta que al estar en posiciones de poder se pueden tomar decisiones. Entonces, yo le contaba esto y le hacía ver que son 22 países incluyendo a Estados Unidos en su población de habla hispana y España, donde esos 22 países conforman una asociación de cerca de 540 mil iglesias con una población de 123 millones de creyentes evangélicos, y no estamos contando a Brasil, que esa es otra historia.

Quedé muy impresionado, porque acá en el congreso por primera vez yo escuché números, esto que usted está repitiendo. Es decir, no es un fantasma, es una realidad y conocemos la cifra.

-Y ahora que la sabemos yo le decía a Netanyahu que creo que este es un aliado estratégico que Israel tiene y lo puede aplicar, y él me dijo pero que tanta influencia puede tener la iglesia evangélica si nos damos cuenta que Latinoamérica se ha teñido de una izquierda que no apoya a Israel. Entonces le dije que es cierto, pero la iglesia que hace 10 años y este movimiento de la izquierda viene de hace 60 años, entonces tenemos que darle tiempo, por lo menos unos 20 años más. La iglesia evangélica va a empezar a tener ministros, presidentes, vicepresidentes, diputados y senadores, que van a generar influencia y serán políticos o tomadores de decisiones. Es por eso que tenemos que acércanos. Así es que tuvimos una buena charla de amistad, mi esposa Pati es muy amiga de Sara de Netanyahu, se vieron, se emocionaron platicando sobre la visita que Sara hizo a nuestro país y también tuvimos la oportunidad de platicar sobre lo que podríamos hacer a futuro. También aproveché para desearle todo tipo de éxitos, que yo creo que es lo mejor que le podría haber pasado a Israel, que Netanyahu una persona, un estadista, vuelva a la primera magistratura.

Cuando vemos países que toman la decisión con la valentía que usted tomó y se cambia el signo político, ¿se corre el riesgo de una vuelta atrás o queda teóricamente firme?, le consulto por los diferentes países que no se animaron y lo pueden llegar a hacer en el futuro. No lo digo por Guatemala en particular, lo digo por ejemplo por lo que pasó en Paraguay que hubo cambio de color político.

-Bueno el caso de Paraguay es un caso muy muy específico, porque una semana antes de terminar el gobierno se hace ese traslado entonces como que suena a una decisión demasiado acelerada y compleja. El caso de Guatemala fue una decisión meditada, pensada, consensuada y muy bien respaldada desde el punto de vista político y económico. Como resultado tenemos hoy un tratado comercial con Israel, que es lo que yo creo que debe buscar Israel con nuestros otros países, un acercamiento que tenga que ver más allá de lo diplomático y político. Vamos a suponer que se firma un acuerdo comercial con Honduras, vamos a suponer que se firma un acuerdo de cooperación mutua con Honduras, vamos a suponer que eso se logra de ambas partes, de consolidar para que no sea una decisión de nada. Porque para que haya ese reconocimiento, ese atrevimiento y ese costo político, también debe haber un beneficio, no para la persona, y no que el país tenga que pagar algo, sino que tiene que haber una conveniencia de alguna naturaleza, y en lo político no está solamente lo económico, tiene que haber algo. Ahora bien si un presidente llega y dice que se cambia se puede cambiar, entonces es donde se necesita que al arbolito que se sembró se le riegue y se le abone y se le puedan comer frutos.

En la primera actividad del congreso se lo vio muy emocionado, hasta las lágrimas, ¿recuerda qué es lo que le pasó ahí?

-Tuve una presidencia muy dura, donde fue perseguida mi esposa, mi hijo, mi hermano, mis amigos, en donde a mí me presentaron cerca de 300 procesos judiciales en 4 años. Imagínese usted, estamos hablando de que si mi gobierno fue de 1400 días y yo tengo 300 procesos judiciales yo tuve un proceso cada 4 días, un proceso judicial, más los de mi familia, entonces cuando escuchaba hablar a esta jovencita, que hablaba con ese patriotismo y ese sentimiento, y conste que vengo de España, y en España fue donde cambió mi vida con la historia de la casa de Toledo, porque antes de venir a Israel pasamos España, Grecia, y tuve tan presente el momento en que escuché aquella historia donde le secuestran el hijo al coronel Moscardó, los comunistas, le dicen que si no se rinde la casa de Toledo lo fusilarían y el padre le contesta, le pasan el teléfono y dice padre me secuestraron me van a matar, me van a fusilar si la casa no se rinde y el padre le contesta pues muera como hombre hijo, como un viva, adiós y viva España porque la casa de Toledo no se rinde. Y se me cruza el recuerdo de cuando me capturaron a mi hijo y me lo metieron a la cárcel por nada, básicamente para condicionarme y forzarme a que tomara las decisiones y manipularme para que yo hiciera lo que ellos querían y que mi hijo sabiendo la historia porque yo se las conté, e incluso les pedí perdón cuando me metí a política, porque les dije, impactado por la historia de la casa de Toledo, que su vida, que la vida de cada uno de ellos corría peligro mi decisión de ser presidente de la nación. Entonces mi hijo me dice, papá, no te preocupes, hacé lo que tengas que hacer. Mi hijo ahora tiene 28, pero tenía 21 cuando lo metieron preso.

A pesar de todo lo dramático que pudo tener algunas partes de su presidencia, a la distancia, ¿se siente feliz de lo que hizo?

-Sí, me siento feliz. Para mí fue un privilegio ser presidente. Es como dice el anuncio, para todo lo demás hay MasterCard, pero eso no tiene precio. Ser presidente es una experiencia única. Estar dispuesto a dar la vida de un hijo por la patria, aunque no se lo reconozcan a uno, se lleva en el corazón, con la satisfacción de que uno no claudicó. Y eso no significa que no ame a mi hijo, amo a mis hijos como usted no se imagina, pero como presidente yo tenía que defender la patria antes que a mi familia, y me siento orgulloso de haberlo hecho.