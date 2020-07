Aliá: Mañana parte un nuevo vuelo con olim desde Argentina hacia Israel

Itongadol.- En medio de la pandemia del coronavirus y a pesar del cierre de fronteras en todo el mundo, un grupo de 60 olim (inmigrantes) partirá mañana desde Argentina con destino a Israel.

«Está todo muy bien para el vuelo de mañana (martes) de (más de 40) olim (inmigrantes) y toshabim jozrim (residentes retornantes), en coordinación con la Agencia Judía y el Consulado (de Israel), que D’s mediante, estarán llegando el (miércoles) 15 y tendrán que hacer el aislamiento obligatorio de 14 días; la mayoría lo hará en hoteles dispuestos por el Estado, algunos en domicilios coordinados antes de viajar», explicó Leo Naidorf, representante del Keren Leyedidut en la Argentina, a ItonGadol.

«Hay muchos jóvenes que van a hacer un Ulpán Kibutz, otros harán lo mismo en ciudades y también hay familias; la gente transmite a cada rato su emoción por llegar a este momento en que sea posible, con todas las dificultades que supone», subrayó.

«Lo destacable es que venimos haciendo (reuniones por) Zoom y grupos de Whatsapp y hay un espíritu de solidaridad muy grande entre todos: se ayudan con los trámites, la documentación y las cosas de último momento», añadió el Naidorf.

El 70 por ciento de los olim que viajarán mañana lo harán a través del Keren Leyedidut, en un trabajo de coordinación con la Agencia Judía. “El Keren Leyedidut, además de ayudar con los pasajes, brinda la posibilidad de que puedan llevar tres valijas por personas, lo cual en un contexto de cambio de país es muy importante, y estamos dando una ayuda económica adicional a la que brinda el Estado de Israel. A eso se suma el asesoramiento tanto previo como posterior al viaje. Y en el caso de las personas que hace más de 10 años que residen fuera de Israel, la ayuda que reciben del Keren Leyedidut es la única que tienen. Entonces se vuelve doblemente importante”, detalló Naidorf.

En ese sentido, el director de Aliá y Absorción del Keren Leyedidut, Benny Hadad, afirmó a ItonGadol: “Es importante saber que el Keren Leyedidut entiende que en esta época del coronavirus los olim están más necesitados de dos cosas: una es información y otra es ayuda material. El Keren Leyedidut trata de dar la máxima información y ha dado ayudas materiales que en el pasado no ha dado, teniendo en cuenta la situación especial de la pandemia”.

Por su parte, Eliahu Hamra, presidente de la Federación de Comunidades Judías de la República Argentina (Vaad Hakehilot), dialogó con ItonGadol en nombre de la AMIA sobre el trabajo que hizo la institución para detectar a las familias que tenían dificultades económicas e Israel se les presentaba como una alternativa en medio de la pandemia.

“Estos viajes nacen por una iniciativa de la AMIA, a través del Vaad Hakehilot, después de que se detectan que hay varias familias que tienen necesidad de llegar a Israel. Es un trabajo que venimos haciendo estos últimos meses de acompañar a estas familias con los datos y ayudando a organizarlos en los vuelos para llegar a Israel”, explicó Hamra.

El viaje de Aerolíneas Argentina que no pudo ser

Frente a esta problemática, la AMIA propuso la idea de realizar un vuelo directo histórico de Aerolíneas Argentinas a Israel. La iniciativa tuvo aval diplomático para llevarse a cabo, pero finalmente se postergó porque el vuelo debía partir y regresar lleno, y esto no fue posible.

“Se nos ocurrió la idea de organizar un vuelo directo de Aerolíneas Argentinas a Israel, así como llegó a acá uno de El Al. Iba a ser un vuelo histórico, ocurrido por primera vez. Porque por ejemplo, la última visita de Alberto Fernández a Israel fue un avión de Alitalia. Nosotros nos contactamos con la embajada de Israel en Buenos Aires, con la embajada argentina en Israel y trabajamos en conjunto para que esta iniciativa prospere. También nos contactamos con la Agencia Judía y con el Keren Leyedidut para sumar personas este vuelo. El embajador Sergio Urribarri trabajó muy fuerte para que esto saliera y consiguió el aval de la Cancillería. La AMIA envío una carta a Aerolíneas Argentinas y allí también se vio la idea con buenos ojos”, destacó Hamra.

El viaje iba a ser directo, con una escala técnica en Madrid, y llegaría a Tel Aviv. Pero finalmente, no se pudo concretar porque los argentinos varados en Israel y los israelíes que tenían que viajar a la Argentina no quisieron tomar el vuelo por la situación de la pandemia. “Escucharon que aquí seguía la cuarentena y empeoraba la situación de la pandemia, prefirieron quedarse en Israel y postergar el viaje. Los matarifes que tenían que llegar no querían dejar a sus familias por miedo al coronavirus, porque la situación en Israel también está complicada. Se iban a agregar nuevos matarifes y otros venían para reemplazar a los que están acá. Como a la vuelta no se llenaba el vuelo, no se justificaba este viaje de Aerolíneas Argentinas”, agregó Hamra.

Pero la iniciativa de que un vuelo de Aerolíneas llegue Israel quedó vigente para las autoridades de ambos países y muy posiblemente se lleve a cabo en otra oportunidad

“El segundo plan fue reservarle a los olim que estaban por viajar lugares en dos vuelos que se realizarían este mes. Se reservaron 100 lugares, 60 en el vuelo de mañana y 40 en el próximo. Van a viajar los olim, algunas familias israelíes que quedaron acá desde el principio de la pandemia y algunos argentinos que necesitan viajar a Israel. Además, viajará parte del equipo de la misión diplomática de Sergio Urribarri”, concluyó.