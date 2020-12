Terrorista asociado al ataque del rabino Meir Chai arrestado en Nablus

Itongadol/AJN.- Las fuerzas de seguridad israelíes arrestaron a un terrorista el viernes sospechoso de colaborar en el ataque responsable de la muerte del rabino Meir Chai en diciembre de 2009.

Muayad al-Alfi, de 46 años, fue arrestado en Nablus por la unidad antiterrorista israelí Yamam, una división de la Policía de Fronteras.

El rabino Meir Chai murió en un ataque con disparos desde un vehículo cerca del asentamiento de Shavei Shomron, en el norte de Samaria, en la Margen Occidental.

Al-Alfi era un comandante del brazo armado de Fatah, las Brigadas Mártires de al-Aqsa, y las fuerzas israelíes lo buscaban desde hace diez años.

En el momento de su muerte, el rabino Chai era la cuarta víctima asesinada en la Margen Occidental por terroristas ese año.

Chai, padre de siete hijos, conducía su minivan cuando un automóvil palestino lo adelantó y alguien del interior del vehículo abrió fuego. Chai fue alcanzado al final y se salió de la carretera. Cuando los servicios de rescate llegaron al lugar, se vieron obligados a declararlo muerto.

En ese momento, el Grupo Imad Mughniye, que lleva el nombre del comandante de Hezbollah asesinado en Damasco dos años antes, asumió la responsabilidad del grupo. El grupo también afirmó estar asociado con las Brigadas Mártires de al-Aqsa.

Cientos de personas participaron en el funeral del rabino Meir Avshalom Chai, de 45 años de edad, quien murió en un ataque terrorista cerca del asentamiento Shavei Shomron de la Ribera Occidental.

Elihau, de 16 años de edad, es uno de los siete hijos de Meir, quien en el funeral de su padre dijo “no buscamos venganza contra los árabes. La diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros somos seres humanos. Nosotros no les dispararemos en la cabeza por nada. Somos judíos, un pueblo sagrado, seres humanos”.

Al funeral asistió la familia de la víctima, residentes de Judea y Samaria, los entonces ministros Eli Yishai y Yaakov Ne’eman y los parlamentarios Nissim Zeev, Yaakov Katz, Uri Ariel y Michael Ben Ari.

Con conmovedoras palabras, el joven dijo “Padre, sabes que dos años atrás decidí no ser religioso, que ese camino no es para mí, que no quiero observar el Shabat. Dejé todo atrás, dije que no quería esto y se que rompí tu corazón. Desde entonces, no hablamos sobre eso y quiero decirte que ‘te amo’”.

“En las semanas pasadas sentí que algo iba a ocurrir. Quise abrazarte. Se que te herí, quiero pedir que me disculpes”.

“Todos vinieron, los jóvenes, a ver el lugar donde mi padre fue asesinado ayer. Saludo a los jóvenes y a la armada. Continúen con el camino de mi padre. Mi padre quería la fe, el estudio de la Tora y la plegaria”.

Muchos fueron los que acusaron al gobierno de irresponsable al abrir los puestos de control por la festividad de Navidad.

“Nuestro Meir no es víctima de la paz. A pesar de nuestras plegarias, el gobierno israelí favoreció las relaciones con los árabes que con los judíos”, dijo Gershon Mesika, líder del consejo regional de Shomron.