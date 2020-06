Nueva iniciativa israelí instala heladeras públicas para donar comida en Jerusalem

Itongadol/Agencia AJN.- Una nueva iniciativa israelí instaló un sistema de distribución de alimentos para donar a gente de bajos recursos y prevenir el despilfarro en la ciudad de Jerusalem.

La página oficial de Twitter del Equipo de Diplomacia Digital del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí hizo pública la iniciativa con las palabras: «No estamos llorando, ustedes están llorando».

Encabezado por jóvenes residentes de Jerusalén, el proyecto -llamado The Fridge- incluye refrigeradores públicos abastecidos por vendedores locales que donan productos no vendidos.

We're not crying, you're crying.

We ❤️ this incredible initiative by Jerusalem's young residents to feed the needy and prevent food waste.

Local vendors donate extra food at the end of each day which is then placed in fridges throughout Israeli cities.

📸המקרר/The Fridge pic.twitter.com/EQHJ08Mma5

— Israel ישראל (@Israel) June 10, 2020