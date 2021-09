La Agencia Judía busca definir su nuevo presidente

Itongadol.- Isaac Herzog, actual presidente de Israel, dejó vacante el puesto en de la Agencia Judía y el comité de elección debe elegir su reemplazante.

El próximo mes un comité especial de la Agencia Judía elegirá al nuevo Presidente, y parece que la decisión será más difícil que en ocasiones anteriores. Los candidatos en esta ocasión son: Elazar Stern (ministro de Servicios de Inteligencia de Israel), Danny Danon (ex Embajador ante las Naciones Unidas), Omer Yankelevitch (ex Ministro de Asuntos de la Diáspora), Dani Dayan (director del Centro de Recuerdo del Holocausto Mundial Yad Vashem de Israel), Michael Oren (vicealcalde de Jerusalém), el ex diputado Michal Cotler-Wunsh, Fleur Hassan-Nahoum (Cofundadora del Consejo de Negocios EAU-Israel), Irina Nevzlin (la presidenta de la junta del Museo del Pueblo Judío), y la profesora de derecho de la Universidad de Bar-Ilan, Yaffa Zilbershats.

En las próximas semanas, el Comité celebrará una serie de reuniones y entrevistas con los candidatos relevantes, y se estima que para el 26 de octubre, habrá nuevo presidente.

El comité aún no ha seleccionado a un candidato prometedor y las estrictas prácticas de selección hacen que las evaluaciones esta vez sean extremadamente tenues, lo que deja en claro que se trata de una decisión tomada en conjunto. El comité está encabezado por el Presidente de la Organización Sionista Mundial y el presidente ejecutivo de la Agencia Judía, Yaakov Hagoel.

El primer ministro Naftali Bennett considera a Stern su candidato y lo ha recomendado al comité de selección como sucesor de Isaac Herzog, porque lo piensa como un líder reflexivo, de mente abierta y que sin duda serviría mucho al pueblo judío si asume en el cargo. Mientras que el presidente de la Organización Sionista Mundial, Yaakov Hagoel, respalda a Danny Danon, y la miembro de la junta de la OSA, Racheli Baratz-Rix, del partido Azul y Blanco, apoya por recomendación de Benny Gantz (líder del partido) al ex ministro de Asuntos de la Diáspora, Omer Yankelevitch.

Elazar Stern cuenta con el apoyo del gobierno liderado por Bennett y Lapid, lo que quizás le dé una mayor posibilidad de ganar el puesto (al menos eso era habitual hasta que Herzog fue elegido para el cargo sin ser el favorito de Netanyahu). Stern está familiarizado con el mundo judío como alguien que ha tratado los temas de la conversión y los soldados solitarios, y en las últimas semanas también ha hecho esfuerzos para ganarse el cariño de los representantes de las denominaciones ortodoxas en el mundo judío. Pero Stern no es alguien de consenso entre los miembros del comité, lo que hace que los candidatos que hasta ahora parecían desesperados aumenten sus expectativas.

Otro de los que parece ser uno de los favoritos para el cargo es el presidente mundial del Likud, Danny Danon, quien mantiene una estrecha amistad con Hagoel. También parece tener una ventaja sobre Stern como alguien con experiencia en la recaudación de fondos en el mundo judío, ya que la mitad del presupuesto de la agencia proviene de donaciones.

Del mismo modo, Irina Nevzlin, que tiene una ventaja significativa en el mundo judío y en la recaudación de fondos, recibió un reconocimiento y apoyo después de liderar recientemente la renovación del Museo Beit Hatfutsot, ahora llamado Anu (ubicado en la Universidad de Tel Aviv). A Nevzlin se la considera una candidata sin lobby político en comparación con Stern, un hecho que no está claro cómo afectará a los miembros del comité que tienden a conectarse eventualmente con los políticos locales.

Omer Yankalevich es otro de los favoritos por ser el candidato de Benny Gantz, el Ministro de Defensa de Israel y líder del partido azul y blanco, quien ha estado haciendo parte de la campaña.

No es solo la política israelí la que se agita en el interior, sino que son los judíos estadounidenses. En las elecciones de 2018 para el puesto, jugaron un papel más que importante en el comité, por lo que Herzog se convirtió en el presidente de la Agencia Judía sin el apoyo de Netanyahu.

El precedente que se agudizó con la elección de Herzog como presidente de la agencia ante el disgusto de Netanyahu en 2018 podría ser el terreno para otras elecciones en las que la recomendación del primer ministro no es decisiva cuando no es un candidato de consenso. Esta elección será la medida: si la comisión obtuvo la independencia en 2018 (así como la debilidad de Bennett en el ámbito nacional y global) o si fue una excepción.

La Comisión Electoral que elegirá al próximo presidente está formada por 10 miembros, representantes de las tres organizaciones que componen la Agencia Judía: cinco de la Organización Sionista Mundial, tres de las Federaciones Judías de América del Norte y dos de Keren Hayesod. Para ser elegido, el candidato debe tener nueve votos de diez. Quien sea elegido tendrá un salario similar al del Primer Ministro y administrará un presupuesto operativo anual de cientos de millones de dólares.

La Agencia Judía es una organización global que se estableció en 1929 como un brazo operativo de la Organización Sionista Mundial, pero desde el establecimiento del Estado de Israel, ha estado trabajando para fomentar la aliá, la educación judía y el contacto con las comunidades judías de todo el mundo.

Fuente: Globes.