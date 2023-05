KKL. 75 embajadores plantaron árboles en el marco del 75 aniversario del Estado de Israel

Itongadol.- En el marco del 75 aniversario del Estado de Israel, 75 árboles fueron plantados en el Bosque de Jerusalem por más de 75 embajadores y representantes diplomáticos de diferentes países.

Mattanya Cohen, el ex embajador de Israel en Guatemala, Honduras, El Salvador y Belice, que fue nombrado por el canciller Eli Cohen como CEO del Ministerio de Relaciones Exteriores proyector de oficina de los eventos de los 75 años del Estado de Israel, expresó en diálogo con Itongadol que »están organizando eventos para conmemorar el aniversario durante todo el año, tanto en Israel como en nuestras misiones diplomáticas en el exterior».

75 trees planted by more than 75 diplomatic representatives in Israel to celebrate our 75th birthday 🌱🇮🇱.

Thank you FM @elicoh1, @MattanyaCohen and JNF-קקל for planting the seed to make this wonderful initiative happen.

📸Yossi Zamir, JNF-KKL archives pic.twitter.com/NF7dVysOvK

— Israel ישראל (@Israel) May 3, 2023