Israel no permitirá que el medallista de oro olímpico Dolgopyat se case

ItonGadol.- Artem Dolgopyat, el segundo medallista de oro olímpico de Israel, no puede casarse en el Estado de Israel, dijo su madre el domingo porque no es judío según la ley judía y, por lo tanto, no se le permitiría casarse legalmente en Israel.

Dolgopyat, quien ganó una medalla de oro olímpica en la final del ejercicio de piso masculino en los Juegos de Tokio 2020 el domingo, no es judío según la ley judía.

Su madre, Angela, no es judía, le dijo a Radio 103FM el domingo, lo que significa que sus hijos no son judíos según la ley ortodoxa. El padre de Artem es judío, dijo.

Israel no tiene provisión para el matrimonio civil, y los ciudadanos solo pueden casarse a través de instituciones religiosas establecidas, como el Gran Rabinato, que solo se casará con miembros de la misma religión. Los israelíes como Dolgopyat, que no son considerados judíos según la halajá ortodoxa, no tienen forma de casarse en el Estado de Israel.

La familia Dolgopyat hizo aliá desde Ucrania para darle a Artem mejores oportunidades de progresar en su disciplina.

Cuando los entrevistadores de la radio le preguntaron cuándo Artem podría darle un nieto, Angela dijo que tiene una novia de Bielorrusia con la que vive desde hace tres años. Pero «el estado no le permitirá casarse», dijo, refiriéndose a la falta de matrimonio civil en el país.

Cada año, unas 9.000 parejas registran los matrimonios civiles realizados en el extranjero ante la Autoridad de Población e Inmigración. Sin embargo, esas parejas no han podido viajar al extranjero durante la pandemia de COVID-19, dejando a muchas sin recursos.

Ángela dijo que a Artem le resultó difícil viajar debido a los exigentes requisitos de su formación.

Sus comentarios provocaron un debate en las redes sociales sobre el tema.

El diputado laborista Gilad Kariv, exdirector del Movimiento de Reforma en Israel, tuiteó: «El derecho a casarse en su país o de acuerdo con su conciencia no está relacionado con medallas olímpicas o cualquier otro logro», sino algo que todos los países debe permitir a todos sus ciudadanos.

“Es un derecho básico, o en resumen, Artem, tú, un campeón, continuarás trayendo medallas, y continuaremos luchando fuertemente para brindarte la libertad de elección en el matrimonio y el divorcio”, escribió Kariv.

Aunque el Partido Laborista y el Partido Meretz, ambos miembros de la coalición gobernante, están a favor del matrimonio civil, sus acuerdos de coalición con Yesh Atid simplemente estipulan que las partes trabajan para promover «una solución para el estatus de pareja para las parejas que no pueden casarse. »

El acuerdo de coalición entre Yesh Atid y Yamina, que tiene prioridad sobre todos los demás acuerdos, no incluye ninguna cláusula sobre la promoción del matrimonio civil. Además, dice que no se promulgarán reformas al status quo actual en cuestiones de religión y estado a menos que haya un acuerdo dentro de la coalición para hacer tales cambios.