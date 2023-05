Israel I El ministro de Seguridad Nacional votó en contra de los fondos de coalición del gobierno

Itongadol.- El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, votó en contra de la decisión del gabinete de aprobar destinar 13.700 millones de shekels (NIS) en fondos de coalición en el presupuesto nacional 2023-2024, lo que aumenta significativamente la financiación para las escuelas elementales haredi (ortodoxas) privadas y semiprivadas y para las academias religiosas, conocidas en Israel como yeshivot.

Ben-Gvir se opuso a la asignación de los fondos de la coalición alegando que no se daba el suficiente dinero al Ministerio de Desarrollo del Néguev y Galilea y de Resiliencia Nacional, dirigido por su compañero de Otzma Yehudit -el partido que el ministro lidera- Yizhak Wasserlauf.

La cuestión podría convertirse en otra crisis entre el ministro de Seguridad Nacional y el primer ministro Netanyahu, después de que el partido de Ben-Gvir boicoteara la semana pasada las votaciones Knesset, el Parlamento israelí, por lo que consideraba una respuesta insuficiente a los ataques con cohetes desde Gaza. El boicot se levantó tras el lanzamiento de la Operación Escudo y Flecha.

Los tres ministros de Otzma, entre ellos Ben-Gvir, Wasserlauf y el ministro de Patrimonio, Amichai Eliyahu, votaron en contra de la decisión.

Los fondos se dirigen ahora a la Knesset donde serán ratificados como parte del Proyecto de Ley de Arreglos Económicos, un proyecto de ley que acompaña al presupuesto y sirve como un paquete de legislación destinado a permitir la aplicación del presupuesto.

¿Qué son los fondos de coalición?

Los fondos de coalición son una parte del presupuesto nacional destinados a cumplir acuerdos políticos que tienen importancia presupuestaria. No forman parte del presupuesto oficial de ningún ministerio del gobierno.

A diferencia del resto del presupuesto, estos fondos son flexibles y pueden reorientarse con relativa facilidad, ya que requieren una decisión del gabinete y la aprobación de la Comisión de Finanzas de la Knesset, pero no una enmienda a la propia Ley de Presupuestos.

La suma final de 13.700 millones de NIS es superior en más de mil millones de shekel a los 12.500 millones de NIS previstos anteriormente. La mayor parte de los fondos, casi 3.900 millones, se destinan a yeshivot, que no incluyen estudios laicos ni formación profesional, o a escuelas haredi privadas y semiprivadas que no están supervisadas por el Ministerio de Educación y, por lo tanto, no están obligadas a impartir estudios laicos básicos, como inglés y matemáticas.

Según un análisis de Tal Elovits y Aviad Huminer-Rosenblum, del Berl Katznelson Fund, esto supone un aumento del 29% en las instituciones que no contribuyen a que los hombres haredíes se incorporen a la población activa israelí, frente a un aumento de sólo el 1% en los fondos destinados a programas para integrar a los haredíes en la población activa y en la sociedad.

Se espera que esto «aleje a los estudiantes de las instituciones que sí imparten estudios básicos» y «siga profundizando el descenso del nivel educativo de los hombres haredi», afirmó la economista jefe del Ministerio de Hacienda, Shira Grinberg, en un dictamen que se presentó la semana pasada tras revelarse los fondos.

Por otro lado, el jefe del Departamento de Presupuesto del Ministerio de Finanzas, Yoav Gardos, también redactó un dictamen criticando la asignación de fondos y advirtiendo de sus implicaciones a largo plazo.

Polémica por el aumento del monto de los fondos de coalición

El líder de la oposición y ex primer ministro, Yair Lapid, expresó que si bien los fondos de la coalición siempre existieron, esta vez la suma no tenía precedentes y era «corrupta, irresponsable y una vergonzosa rendición a la extorsión».

El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, eludió las críticas antes de la reunión del gabinete, argumentando que el gobierno anterior había dado 53.000 millones de NIS en fondos al partido árabe-israelí Ra’am y que, por lo tanto, el alcance de los actuales fondos de coalición es aceptable.

Sin embargo, esta afirmación es engañosa, ya que los 53.000 millones de NIS a los que se refería Smotrich incluían fondos relacionados con una serie de proyectos separados en el sector árabe, incluido un plan quinquenal de 30.000 millones de NIS que tenía supervisión, un plan separado de 1.500 millones de NIS para luchar contra la delincuencia, entre otras iniciativas.

Además, los fondos formaban parte de la base del presupuesto, no de los fondos de la coalición.