Israel en conflicto con el enfoque de guerra de Ucrania por razones ideológicas y geopolíticas

Itongadol.- El mundo se reúne en las Naciones Unidas y condena a Putin – amenazando su bienestar * Pero Israel se disputa la manera adecuada de tratar esta situación – Lapid se aferra a una línea occidental-liberal y Netanyahu presenta una posición más compleja y equilibrada

Este simbolismo se repite cada año. En la semana más importante para las Naciones Unidas, miles de participantes en la Asamblea General no pueden dar un paseo para leer las palabras bíblicas grabadas en inglés frente al edificio de cristal. Por razones de seguridad, se bloquea el acceso al lugar donde se muestran las palabras de Isaías: «Convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. La nación no levantará la espada contra la nación, ni aprenderá más la guerra».

La ONU está perdiendo su oportunidad de evitar las guerras, lo cual no es nada nuevo. En estos días, Hezbolá está torturando a los soldados de la FPNUL, que deberían impedir que la organización acapare municiones en el sur del Líbano. Y así, las siempre pertinentes palabras quedan grabadas, pero no tienen ninguna relevancia sobre el terreno.

En este momento, mientras los judíos rezan por el futuro de las naciones, los líderes de esos países se reúnen en la capital no oficial del mundo para participar en el evento. La primera fila está llena de funcionarios con coloridos uniformes de comitivas de todo el mundo. Las filas de líderes tocan el claxon sin parar para poder abrirse paso por las ya concurridas calles. Aquí, el Secretario de Estado estadounidense Antony Blinken sale de su coche negro. Los transeúntes que observan la fila de coches no le reconocen. Justo una calle más abajo, decenas de iraníes exiliados protestan frente al hotel del presidente iraní. «Ebrahim Raisi es un asesino», gritan.

Lo que debería haber salido de esta moderna toalla de Babel es un mensaje de paz. Pero, en lugar de ello, el mismo fracaso que ha caracterizado a la ONU desde su creación siguió siendo tan claro como siempre, porque la 77ª Asamblea General se centró este año principalmente en la guerra adicional que la organización no logró evitar: la lanzada por el presidente ruso Vladimir Putin en Ucrania el 24 de febrero.

Putin no asistió a la Asamblea General. Si lo hubiera hecho, obviamente se habrían producido importantes manifestaciones contra él. El Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy tampoco asistió en persona, pero estaba ocupado protegiendo a su nación, y en su lugar pronunció un discurso grabado, un precedente en la historia de la ONU.

Aunque ninguno de los dos estuvo presente, la mayoría de los discursos se centran en ellos. La influencia clara y más significativa de la guerra es la que se empezó a construir entre Rusia, China e Irán, y los estados satélites de cada uno. Lo que también es interesante es que el presidente chino Xi Jinping tampoco asistió. Sin embargo, sí participó en la Organización de Cooperación de Shangai en Samarcanda, en Uzbekistán, la semana pasada, junto con Raisi y Putin.

Mientras Rusia intenta sobrevivir a la guerra que inició, Occidente está limpiando el óxido y flexionando sus músculos para el día crucial. Estados Unidos y la Unión Europea están cambiando sus políticas energéticas. Alemania y otras naciones europeas están reconstruyendo sus poderes militares con una inversión increíble (100.000 millones de euros sólo en el caso de Alemania). Los gobiernos de izquierda del continente también entienden que la creencia de que las guerras ya no existen en el mundo, es completamente irreal.

En un mundo que ha reorganizado su estatus geopolítico, Israel también debe encontrar su lugar. Pero aquí hay una gran brecha abierta de la que nadie habla; entre los partidos políticos de Israel. En los siete meses transcurridos desde que Putin invadió Ucrania, el ex primer ministro Benjamín Netanyahu no ha dicho ni una sola palabra condenando al presidente ruso o sus acciones. Esto no es una coincidencia. Netanyahu y sus seguidores creen que tanto los intereses de Israel como la justicia, en cierta medida, exigen que Jerusalén permanezca en la barrera.

Así, mientras el resto de Occidente trata a Putin como si hubiera dado los primeros pasos hacia una tercera guerra mundial, comparándolo con Hitler, algunos de los allegados a Netanyahu comprenden, e incluso justifican en cierta medida, al líder ruso.

En otras palabras, es obvio que Putin exageró al salir a la guerra, y más aún considerando los terribles crímenes de guerra cometidos por sus soldados. Pero estas condenas sólo se escuchan a puerta cerrada. En primer lugar, porque Israel tiene diversos intereses con Rusia: la libertad de acción en Siria, la seguridad del comité judío en el país, no empujar a Moscú a los brazos de Teherán, el hecho de que Jerusalén se siente en deuda con Moscú por devolver el cuerpo de Zacarías Baumel mientras arriesgaba la vida de los soldados rusos, y, como ocurrió hacia el final del mandato de Barack Obama, el hecho radical de que Israel necesitara la protección rusa en el Consejo de Seguridad de la ONU frente al ex presidente estadounidense, que no era realmente aficionado al Estado judío.

En segundo lugar, la cuestión de la «justicia», tanto como incluye la política internacional. Las personas cercanas a Netanyahu comprenden el razonamiento del presidente ruso, que advirtió repetidamente a Occidente contra la inclusión de Ucrania en la alianza militar de la OTAN. Según Putin, la entrada de Ucrania en la OTAN sería una amenaza existencial para Rusia, al igual que las actividades de Irán en Siria son una amenaza existencial para Israel.

Putin no puede tolerar la idea de que florezcan ideas innovadoras, como la democracia y la libertad de expresión, entre su vecino. Por ello, ha advertido repetidamente a Estados Unidos de que no debe dar ese paso. A diferencia de sus predecesores, el presidente Joe Biden ignoró las advertencias y dio luz verde a la OTAN para incluir a Ucrania. Putin creyó que no tenía otra opción. Tenía razón, pero no era sabio, porque no entendió que había disparado el tiro que inició la guerra que ha impactado al mundo entero.

El que sí lo entendió es Netanyahu, y por eso ha guardado silencio sobre la guerra. Por otro lado, al ganar las elecciones y convertirse en primer ministro, sabe que tendrá que bajar la valla. Siendo fiel a esa posición, Netanyahu quiere adoptar un enfoque neutral e incluso de apoyo hacia Rusia. Por eso, en una encuesta realizada el miércoles por la mañana, quiso saber cómo reaccionaría el público de Israel ante un enfoque tan poco convencional.

«¿Está usted de acuerdo o no con que Benjamín Netanyahu pida un alto el fuego entre Rusia y Ucrania, y con que pida a Ucrania que inicie negociaciones de paz con Rusia?», era una de las preguntas. La opinión general fue clara: Netanyahu, que visitó Ucrania en 2019 solo después de que Zelensky le rogara repetidamente que lo hiciera, ha hecho recaer el peso del consentimiento de las negociaciones en el presidente ucraniano, y no en Putin.

En total contraste con este enfoque, el actual primer ministro Yair Lapid no tiene ninguna duda de dónde sitúa a Israel. También como ministro de Asuntos Exteriores, Lapid condenó a Rusia. «Hay que estar en el lado correcto de la historia», dijo, justificando el alineamiento con Occidente.

Lapid cree que Israel es una parte inseparable del grupo de países occidentales-liberales. Cree que Israel sólo puede confiar en los países que contemplan consideraciones morales, algo con lo que Netanyahu no está de acuerdo. En un mundo en el que las organizaciones internacionales, encabezadas por las Naciones Unidas, no pueden mantener la paz ni garantizar el mantenimiento de la moral, es un caso de «supervivencia del más fuerte» e Israel no puede confiar en Europa mientras el antisemitismo siga corriendo por sus venas. Considera que Israel se sitúa en el mapa mundial como una isla Este-Oeste. Y el equilibrio entre estos dos enfoques lo determinarán las elecciones parlamentarias del 7 de noviembre.