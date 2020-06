Expertos israelíes niegan la llegada de una “segunda ola” de coronavirus

Itongadol/Agencia AJN.- Expertos en salud aseguran que Israel no está experimentando una segunda ola de coronavirus, debido a que la primera nunca terminó y a que el actual ritmo de infección no es motivo de alarma.

“Esta sigue siendo la primera ola”, aseguró el Dr. Hadar Marom, subdirector del Hospital Universitario Samson Assuta Ashdod. “Hasta hace poco, Israel mantenía a la gente en sus casas, lo que nos permitió minimizar el porcentaje de la población que se contaminó con el virus. Sin embargo, cuando empezamos a mitigar el cierre, empezamos a ver que todavía hay gente en nuestra población que tiene el virus. Algunos de ellos no están enfermos, pero tienen el virus y pueden contagiar a otras personas”, agregó.

Hasta el domingo por la mañana, Israel tenía 2.440 casos de coronavirus activos, un número que ha aumentado cada día durante una semana. A pesar de esto, el Prof. Shuki Shemer, presidente de la junta del Centro Médico Assuta, dijo que no le sorprende el aumento, que es proporcional al incremento de personas que se someten a exámenes de coronavirus cada día.

“Bendigo al recién nombrado Ministro de Salud Yuli Edelstein por haber cambiado la política de pruebas del Ministerio de Salud de no hacer demasiadas pruebas de coronavirus”, dijo Shemer, refiriéndose a una política que se llevó a cabo bajo la supervisión del subdirector general saliente Moshe Bar Siman Tov de que sólo se harían pruebas a las personas que estuvieran experimentando síntomas de la enfermedad.

Ahora, entre otros cambios, los miembros de la familia de un paciente verificado, aunque sean asintomáticos, son examinados el mismo día en que se diagnostica a su familiar y de nuevo cinco días después. Además, las personas que son asintomáticas pero que han estado en estrecho contacto con un paciente conocido, ya sea en la escuela o en un autobús o tren, son examinadas, entre otros cambios.

“Estamos haciendo más pruebas, así que vamos a encontrar más portadores”, dijo Shemer, y señaló que es importante prestar atención a dos estadísticas: la tasa de infección (el número de personas que dan positivo en las pruebas, que se mantiene en torno al 1%) y el tipo de personas a las que se les diagnostica el virus (en su mayoría escolares en este nuevo pico).

Hasta el domingo por la mañana, sólo había 29 israelíes en estado grave, entre ellos 23 que estaban en respiradores. Unas 102 personas estaban siendo tratadas en el hospital.

“Si las personas infectadas son mayores, eso es preocupante. Si son jóvenes y no están enfermos, sólo son realmente portadores del virus, no importa. Tal vez esto nos traiga incluso inmunidad de rebaño”, señaló Shemer. En el caso de COVID-19, la inmunidad de grupo se refiere a la acumulación de inmunidad en la población debido a la inmunidad natural.

“Estamos muy lejos de colapsar el sistema de salud que necesita tratar a estos pacientes”, dijo.

Sin embargo, Marom dijo al respecto que “sabemos que todavía no hay inmunidad de manada, la población todavía es muy sensible al virus” y por lo tanto para asegurar que el pico actual no evolucione en una crisis, hay algunos pasos que deben ser tomados.

La primera es que el Ministerio de Salud debe ser proactivo y rápido. “Siempre que encontremos a alguien contaminado con el virus, tenemos que hacer una investigación epidemiológica rápida para averiguar quiénes estuvieron en contacto con ellos, tenemos que hacer pruebas a esas personas y aislarlas para detener la posibilidad de que estas personas contagien el virus a otras personas”, dijo. Esta es una fórmula a la que Eli Waxman, profesor del Instituto de Ciencias Weizmann, se refiere como “probar, rastrear, aislar”.

Además, Shemer dijo que cuando el país identifique zonas de alta infección debe etiquetarlas como zonas rojas y considerar la posibilidad de imponerles restricciones para que el virus no se propague. “La gente necesita adherirse a las directrices básicas del Ministerio de Salud”, coincidieron los expertos.

“La gente pensó que cuando el número de personas infectadas cada día se redujo a cinco o seis por día se acabó”, añadió Cyrille Cohen, jefe del laboratorio de inmunoterapia de la Universidad de Bar-Ilan, y afirmó que este es el mayor desafío de Israel en la lucha contra el coronavirus hoy en día.

“La gente estaba confinada. No podían trabajar y el impacto económico de eso es una tragedia. La gente quiere que se termine. Pero vemos a la gente en los clubes nocturnos, gente que no cumple con las medidas más simples que realmente podrían ayudarnos – no es muy alentador”, dijo Cohen.

Las tres recomendaciones principales para detener la contaminación por coronavirus: usar una mascarilla, mantener dos metros entre las personas y mantener una buena higiene. “Todos son responsables de evitar la contaminación”, dijo Marom. “Con cada paso, tenemos que mirar hacia el futuro y recordar que si no tenemos 200 personas enfermas, algún porcentaje de ellas estará en una mala situación en dos semanas, tal vez incluso en estado grave. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos”, agregó.

Cohen dijo que no se necesita mucho para volver a una situación en Israel como la de hace menos de dos meses, cuando se diagnosticaron cientos de pacientes con el nuevo virus cada día y varias personas murieron cada día. “No debemos alarmarnos”, dijo, “pero debemos ser cautelosos”.

Marom dijo que todavía no se sabe con certeza por qué la tasa de infección de Israel era tan baja, y es probable que sea una combinación de factores, entre los que mencionó que Israel reaccionó rápidamente. El país pudo cerrar fácilmente sus fronteras y la población es joven, y el coronavirus tiende a ser más letal para los adultos mayores. También dijo que los científicos están empezando a explorar si existe una conexión genética con la forma en que COVID-19 afecta a las personas.

Por ello, advirtió que Israel no debería ser demasiado optimista demasiado rápido. “Tenemos que darnos cuenta de que el coronavirus estará con nosotros durante muchos meses más”, dijo Shemer. “Tenemos que aprender a vivir con el coronavirus”.