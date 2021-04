ENTREVISTA. PILAR RAHOLA: «MARCHA POR LA VIDA ES UN COMPROMISO MORAL Y ETICO DE LUCHA CONTRA CUALQUIER IDEA TOTALITARIA»

Itongadol.- La periodista y política española, Pilar Rahola, recuerda sus pasos en su última Marcha por la Vida como una experiencia extraordinaria: “Me sentí más motivada y comprometida que nunca porque se tiene la impresión de que te encuentras marchando sobre la derrota de la muerte, y es auténticamente una marcha por la vida, porque es una marcha de luz”.

En diálogo con Itongadol y ante la proximidad del día de la Shoa, la periodista española se refirió a la Marcha Internacional por la Vida que se realizará de manera virtual, por segundo año consecutivo producto de la pandemia de Covid-19. Este evento reúne a jóvenes y adultos de todo el mundo y marchan desde Auschwitz a Birkenau en el Día del Holocausto, con el fin de concientizar la historia de la Shoa.

Durante la charla, la también ex vice alcandesa de Barcelona se se mostró conmovida por su participación en la Marcha Internacional por la Vida, a la que confiesa haber tenido temor de concurrir por la carga emocional le supone recorrer los campos del Holocausto: “Yo tenía pánico de volver a Auschwitz porque la primera vez que fui me derrotó y aunque iba a ser lindo volver, temía que me vuelva a romper”. Sin embargo, luego de animarse una vez más a participar de la Marcha, Rahola afirma que dicha experiencia la reforzó ya que “no es sólo un paso por los campos sino que es un paso de los descendientes, de esas generaciones que a pesar de todo no sucumbieron”.

“Allí estaban en la Marcha esos jóvenes que cantaban”, -recordó la periodista, y continuó: “Esa gente que recordaba a sus muertos, sus antepasados, tanto los que habían sobrevivido y los que habían perdido. Ahí fue cuando me sentí más motivada y comprometida que nunca porque se tiene la impresión de que te encuentras marchando sobre la derrota de la muerte, y es auténticamente una marcha por la vida porque es una marcha de luz”, expresó.

Para Rahola, esta experiencia debería realizarla todo ser humano ya que la considera un compromiso y “una obligación moral, ética y profunda de luchar contra cualquier idea totalitaria”, en la que el homenaje y actos de memoria de las víctimas “debería ser un acto de todos”. Por lo que asegura que vivió momentos que la llenan de recuerdos. “Es una sobredosis de vida porque luego acabamos en Israel y representa un canto a la fuerza y al futuro, ya que venimos de un pasado trágico y allí nos encontramos en un futuro luminoso”, agregó.

Rahola considera que el éxito de la vida frente a tanto sufrimiento radica en la memoria y en el amor: “Yo no he conocido ningún superviviente de Auschwitz que odiara, y en cambio ellos fueron víctimas del odio”. Sino que, al contrario, “se ha construído el recuerdo y la memoria que pasan de generación en generación, manifestado en el amor por la propia identidad, el amor por ser judío. Hay mucha carga de amor en las personas que lucharon contra esa locura de odio, por eso creo en el futuro realmente”.

Por otro lado, Pilar se mostró evidentemente preocupada por la creciente ola de hechos de antisemitismo en distintos países de Europa y del mundo, pero principalmente en España que fue escenario de manifestaciones de odio los últimos tiempos, y sobretodo entre los jóvenes:

“España tiene una condición determinada ya que nunca existió el Holocausto como ejercicio de memoria. La dictadura fascista de Franco no educó a nadie en la democracia y tampoco educó el odio a las ideologías totalitarias”, se lamentó la periodista y aseguró que “lo primero que tenemos en España es una falta absoluta de memoria ya que nunca se hizo nada para construir y educar ni contra el nazismo ni contra ningún tipo de fascismo.” Y estos acontecimientos preocupantes, agrega, “tienen que ver que no hemos educado a las nuevas generaciones en el recuerdo del Holocausto, que era fundamental”.

Manteniendo siempre su perfil comprometido, la ex vice alcandesa participa activamente con la ONG Keren Kayemet LeIsrael (KKL) y considera que “todo judío tendría que tener su trocito en el alma de agradecimiento al KKL, porque ha sido una organización tan importante, tan vital, tan extraodrinaria para garantizar no sólo el futuro de Israel sino los valores de ese futuro y de la vida”. Además, “una organización que te regala árboles para elogiarte, ya es empezar bien”, añadió.

Para Iom Haatzmaut se realizará un zoom con la periodista española en el que abordará los 73 años de la creación del Estado de Israel y el flagelo del antisemitismo en el mundo. Este encuentro será patrocinado por la colaboración de Marcha Por la Vida Internacional y el KKL Israel.

Otro de los temas importantes al que hizo referencia la ex vice alcaldesa, es el lugar que Israel ocupa en el mundo, y es precisamente uno de los puntos importantes que Rahola quiso reflexionar frente a Iom Haatzmaut. Considera que el país se encuentra transitando un cambio de paradigma en donde por su capacidad diplomática y por “su enorme capacidad de intuir cómo resolver conflictos y cómo interactuar en el mundo”, va a tener “un papel geopolítico importante en toda la región, con relaciones cada vez más estrechas con países de todo Medio Oriente, países árabes e islámicos”.

Rahola afirma que la guerra de Siria “ha cambiado el mapa”, junto con el nuevo papel de Irán y los acuerdos de Abraham, y que “todo ello le ha dado a Israel un papel y un lugar en la mesa de Medio Oriente que no tenía”. Por lo que considera que su Iom Haatzmaut va a ser reflexionar sobre el cambio de paradigma de Israel y el gran papel que le toca jugar ya que “es un país que tiene el sentido de la política como no lo tiene nadie en el mundo”.