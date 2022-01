Dia internacional del Holocausto. Embajadora de Israel en Argentina: «Se debe recordar la historia para no repetirla»

Itongadol.- En el marco del día internacional del Holocausto, la embajadora de Israel en Argentina, Galit Ronen, en dialogo con la Agencia de Noticias AJN, brindo información sobre la conmemoración que se realizará el día de mañana en memoria de las victimas del Holocausto.

«Para mi el día internacional del Holocausto es un día muy especial para todos los judíos. El día internacional del Holocausto es una conmemoración relativamente nueva que es el 27 de enero y es el día de la liberación de Auschwitz-Birkenau.» explicó la embajadora de Israel, Galit Ronen.

«Uno debe recordar la historia para no repetirla, recordar a la victimas para no olvidarlas, por eso es tan importante recordar y educar para que las cosas no se repitan.» Expresó la embajadora.

Además, respecto a la conmemoración explicó: «La embajada hizo una visita al museo del Holocausto para los embajadores de todos los países de Europa, se destaca la presencia del embajador de Alemania y del embajador de Italia. Esto simboliza el hecho de que estamos unidos contra el antisemitismo y para recordar el Holocausto y aquellos que fueron asesinados.»