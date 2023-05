Debut en Israel de la terapia de protones, anunciada como una terapia contra el cáncer sin efectos secundarios

Itongadol.- La terapia de protones para el tratamiento del cáncer ha llegado a Israel y Oriente Medio con un ensayo clínico en curso en el que el Centro Médico Hadassah se ha asociado con P-Cure, una empresa israelí que ha desarrollado un sistema único diseñado para adaptarse a los entornos hospitalarios existentes.

La primera fase del ensayo, iniciado hace un mes, está destinada a pacientes con cáncer de cerebro, cabeza y cuello que hayan sido irradiados previamente pero que hayan recidivado. Más adelante se incluirán pacientes con otros tipos de cáncer.

Por otra parte, el Centro Médico Sourasky de Tel Aviv – Hospital Ichilov iba a firmar el jueves un acuerdo con Medtechnica, socio israelí de IBA, empresa belga que está construyendo la mayor y más avanzada máquina médica aceleradora de protones del mundo.

«El Ministerio de Sanidad nos ha concedido la única licencia para explotar un centro nacional de terapia de protones. Nos han considerado la mejor opción y hemos empezado a construir el edificio designado», declaró el Dr. Natan Shtraus, jefe de física médica del Ichilov.

El edificio albergará dos salas de tratamiento, cada una con una máquina, y debería estar terminado en tres o cuatro años.

Como su nombre indica, la terapia de protones utiliza un haz de protones en lugar de los rayos X convencionales (fotones) en la radioterapia. La ventaja del haz de protones es que es más preciso y menos tóxico para los tejidos sanos circundantes.

Reducir o eliminar los debilitantes efectos secundarios de la radiación es una cuestión clave. Alrededor del 50% de los pacientes con cáncer se someten a radioterapia en algún momento, a menudo en combinación con cirugía, quimioterapia y/o inmunoterapia.

«La radiación de fotones de rayos X daña más los tejidos justo cuando entra en el cuerpo, y luego el haz sigue golpeando el tejido hasta el final. El daño máximo se produce al principio y después el haz llega al tumor. A continuación, sigue dañando los tejidos posteriores», explica el Dr. Michael Marash, fundador y director general de P-Cure.

Explicó que una solución alternativa ayuda a conseguir un mayor efecto terapéutico, «pero al final todo el cuerpo recibe la radiación y eso no es seguro», añadió.

En cambio, la terapia de protones emite un haz de partículas que se detiene en el tumor y no afecta a los tejidos sanos cercanos.

Un estudio publicado en la revista Journal of the American Medical Association (JAMA) en 2020 demostró que los pacientes tratados con terapia de protones tenían muchas menos probabilidades de sufrir efectos secundarios graves. Sin embargo, no hubo diferencias en el tiempo de vida de los pacientes.

Algunos miembros de la comunidad médica sostienen que aún no se ha decidido si la terapia de protones es realmente la mejor opción y merece la pena hasta que se realicen ensayos clínicos aleatorizados de fase 3.

La radioterapia de protones para el tratamiento del cáncer existe desde mediados de la década de 1950, pero se empleaba en contadas ocasiones. Se empezó a utilizar más hace un par de décadas, pero a pesar de sus ventajas frente a la radioterapia tradicional con rayos X, sólo un 1% de los hospitales y centros oncológicos de todo el mundo la adoptaron debido a los costes que conlleva.

No sólo son caros los sistemas en sí -del orden de 200 millones de dólares-, sino que su tamaño suele requerir la construcción de edificios especialmente dedicados con paredes de blindaje de tres a cinco metros de grosor. Las salas que se están construyendo en el Hospital Ichilov tendrán 12 metros de altura y estarán diseñadas para alojar los sistemas de 70 toneladas, que incluyen el acelerador de haces de protones junto con equipos de imagen y monitorización.

Los pacientes individuales de cáncer también han soportado unos costes tremendos. Hasta ahora, los israelíes que optaban por la terapia de protones tenían que volar al extranjero y pagar una media de 100.000 dólares.

Las máquinas que adquirirá Ichilov tendrán un gantry completo, lo que significa que el haz de protones girará alrededor del paciente, que estará tumbado.

«Preferimos hacer la terapia de protones con el paciente tumbado porque es una posición mucho más estable. Además, es la única forma de tratar a los pacientes bajo anestesia, sobre todo a los niños», explica Shtraus.

«Además, los tumores se mueven. En un tumor no hay línea media. Por lo tanto, es mejor mantener al paciente estable y mover el gantry a su alrededor», dijo.

Shtraus puso el ejemplo del meduloblastoma, un cáncer del sistema nervioso central y el tumor cerebral canceroso más frecuente en niños, que requiere la irradiación de la columna vertebral. Dijo que con la terapia de protones, las columnas vertebrales de niños y embarazadas pueden someterse a tratamiento dejando sus «vientres limpios».

El enfoque de P-Cure es diferente. Ha desarrollado un sistema menos costoso que es más compacto y puede caber en las bóvedas de radiación de los centros médicos existentes. En esta máquina, el paciente se sienta y se recoloca alrededor del haz. La idea es conseguir mejores ángulos para que el haz de protones alcance los tumores.

«Nuestro enfoque se denomina terapia adaptativa. A partir del conocimiento o la comprensión de dónde está el tumor gracias al sistema de imagen y navegación, podemos replanificar el tratamiento según el estado real del tumor y del paciente en cada sesión», explica Marash.

El sistema P-Cure integra el haz de protones con una máquina de TC oncológica y rayos X de baja dosis que rastrean siempre la ubicación y morfología del tumor para poder volver a calcular el plan de tratamiento del paciente.

«La terapia de protones requiere saber dónde disparar. Si no lo sabemos y acabamos disparando cerca, tendrá muy pocos efectos secundarios, pero la eficacia no será la mejor. Así que lo que hizo nuestra empresa al introducir la terapia adaptativa es adoptar un enfoque de «ver para creer». Esto nos permite tratar no sólo los tumores que no se mueven, sino también los que están constantemente en modo dinámico», explicó Marash.

P-Cure construyó una cámara especial a las afueras de Modiin para la máquina de protones que se utiliza en el ensayo clínico con Hadassah. El profesor Aron Popovtzer, jefe del departamento de oncología y del Instituto Sharett de Oncología de Hadassah, declaró a The Times of Israel que hay muchas primicias asociadas al estudio.

«Es la primera vez que tratamos con protones en Israel, y también estamos estudiando la irradiación en la que los pacientes giran alrededor del haz», dijo Popovtzer.

«Además, el estudio es único porque no sólo analiza la toxicidad y las tasas de supervivencia de los pacientes, sino que también compara el tratamiento estándar con rayos X con la terapia de protones», añade.

Los pacientes no se someten a dos tipos de radiación. Se trata más bien de una cuestión de planificación y toma de decisiones. El personal médico comprueba la capacidad de tratar a cada paciente con el tratamiento estándar y lo compara con el tratamiento con protones.

«Y entonces tratamos según lo que sea mejor para el paciente», dijo Popovtzer.

Según Popovtzer, los casos implicados en el ensayo son «devastadores y agresivos».

«El objetivo final aquí es trabajar para encontrar nuevas formas de mejorar nuestros resultados para los pacientes con cáncer avanzado para los que pensamos que la radiación habitual no es lo suficientemente buena», dijo.