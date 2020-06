Coronavirus/Israel. Una mujer que llegó de Estados Unidos es diagnosticada con COVID-19

Itongadol.- Una nueva inmigrante que llegó a Israel en un vuelo grupal con docenas de otras personas que se mudaron al país desde América del Norte dio positivo de coronavirus, según confirmó hoy el grupo de ayuda de inmigración Nefesh B’Nefesh.

La mujer era parte de un grupo de 51 estadounidenses viajaron en un vuelo que aterrizó el martes por la mañana en Tel Aviv.

La organización precisó que la mujer y su hija habían dado positivo por anticuerpos antes de su vuelo, pero luego decidieron hacer una segunda prueba para detectar el virus para ver si todavía eran portadores activos.

Después de llegar a su nuevo hogar, la mujer recibió los resultados del laboratorio privado en los EE.UU. que confirmaron el resultado positivo de COVID-19. Su hija recibió un resultado negativo.

La prueba significa que los otros 49 nuevos inmigrantes en el vuelo podrían haber estado expuestos al virus.

Una pasajera del mismo vuelo que deseaba permanecer en el anonimato le dijo a The Times of Israel que no se mantuvieron las pautas de distanciamiento social y que muchas personas no llevaban máscaras.

“La gente estaba cerca la una de la otra y se quitaban la máscara; estaban parados en los pasillos hablando entre ellos sin máscaras. No me sentí segura en absoluto”, sostuvo la pasajera, y agregó que no había recibido ninguna notificación oficial del hecho de que había un portador de virus en el avión, sino que más tarde lo descubrió un compañero de viaje.

“No se observaron absolutamente las reglas, y cuando le dije algo al personal, que vestía trajes de materiales peligrosos, respondieron: ‘Bienvenido a Israel’”, dijo la pasajera.

Los nuevos inmigrantes y otros pasajeros del vuelo debían, como todas las demás llegadas, pasar sus primeras dos semanas en el país en cuarentena.

Según Nefesh B’Nefesh, la mujer tomó un taxi a su nueva casa desde el aeropuerto, no hizo ninguna parada en el camino y había firmado una declaración de salud antes del vuelo.

“Una de nuestras inmigrantes nos alertó por la noche (que acababa de llegar en este vuelo) de que, al llegar a su nuevo hogar, recibió un correo electrónico de un laboratorio privado de los EE.UU. que decía que había dado positivo por COVID-19″, dijo la organización en un comunicado.

“Antes de abordar el vuelo, la (inmigrante) firmó una declaración de salud de acuerdo con la solicitud de las autoridades israelíes, e incluso proporcionó un documento que indicaba que tenía anticuerpos contra el virus. Durante todo el vuelo, ella usó una máscara y mantuvo una higiene adecuada”, precisó.

La organización dijo que el Ministerio de Salud y todas las autoridades relevantes han sido informadas de la situación.

La inmigración ha continuado hacia Israel, aunque a un ritmo más lento, desde el comienzo de la pandemia, que ha cerrado en gran medida los viajes aéreos y las restricciones forzadas, incluido el autoaislamiento obligatorio para las llegadas al país.

El mes pasado, un equipo de científicos israelíes llegó a la conclusión de que Estados Unidos era la mayor fuente de coronavirus de Israel, después de ejecutar una secuenciación genómica del virus.

Las pruebas de anticuerpos son diferentes de las pruebas de hisopos nasales que se usan actualmente para diagnosticar infecciones activas. En cambio, las pruebas buscan proteínas sanguíneas llamadas anticuerpos, que el cuerpo produce días o semanas después de combatir una infección. La mayoría usa un pinchazo de sangre en una tira reactiva.

Una prueba de anticuerpos podría mostrar si el sujeto tenía COVID-19 en el pasado reciente, lo que la mayoría de los expertos piensan que brinda a las personas cierta protección. Se dice que la confiabilidad de las pruebas está entre 95% y 98%.

No dicen si la persona todavía tiene el coronavirus o si se ha recuperado.