Coronavirus en Israel: comerciantes amenazan en no cooperar con restricciones a clientes

Itongadol/AJN.- Este viernes el gabinete de coronavirus del gobierno de Israel autorizó las restricciones para la actividad comercial. En entrada a centros comerciales cerrados funcionará un método llamado «Tav Sagol», que básicamente consta en la limitación de empleados y público en base a los metros cuadrados del recinto.

En tanto, en los ingresos a comercios en shoppings, y en negocios en la calle que tengan más de 100 metros cuadrados, se implementara el sistema «Tav Iarok» (Pase sanitario). Esto comenzará a regir desde el próximo lunes, esto sujeto a aprobación del comité legal, pero los propietarios de comercio hicieron oír su voz y expresaron que no cooperarán con las normativas sanitarias.

«No controlaremos el pase sanitario en ingresos a comercios», dijeron en diálogo con la televisión estatal israelí (KAN).

Según dijeron, la escasez de mano de obra no permite poner empleados en los ingresos a comercios, y aunque los hubiera, no cuentan con los recursos para pagarles. No obstante, aclararon que colocarán carteles indicando el ingreso con pase sanitario, e incluso le solicitarán a los clientes presentar el mismo en caja.

En este contexto, se informó que las multas para quienes violen las normativas sanitarias se redujeron en monto y de cinco mil shekels (1.585 dólares estadounidenses), pasaron a 2.500 shekels (792 dólares). ¿La razón? desde el Ministerio de Seguridad Pública explicaron que cuánto más alto el valor de la multa, más difícil es para los policías aplicarlas.

Previamente el Ministerio de Salud informó que se identificaron 591 positivos con la cepa Ómicron el día de hoy, y el total es de 1.118. Además se sospecha que otras 861 personas sean portadoras de la variante sudafricana. Más de la mitad de éstos, regresaron del exterior.

Coronavirus en Israel

El último informe diario sobre coronavirus del Ministerio de Salud de Israel indica que en las últimas 24 horas 1,775 israelíes dieron positivo por Covid-19, sobre un total de 99,032 tests analizados, lo que da una tasa de positividad de 1.82%.

En Israel hay 93 casos graves, de los cuales solo 38 requieren de un respirador. Actualmente hay 11,661 personas cursando la enfermedad.

Es decir que, como resultado de la pandemia que tiene en vilo al mundo a poco de cumplirse dos años de su inicio, de 11,661 personas que actualmente cursan la enfermedad, solo 131 requieren de atención hospitalaria, el resto, 11.530 cumple reposo domiciliario, según indica el Ministerio de Salud.

Desde iniciada la pandemia 1,363,725 se contagiaron del coronavirus, solo 8.241 fallecieron. En el país viven más de 9,3 millones de habitantes.

Hasta el momento, 4,191,467 israelíes recibieron la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus.