Aniversario oficial de la Masacre del 7 de Octubre: 1.158 soldados israelíes cayeron en la Guerra «Espadas de Hierro»

Itongadol/Agencia AJN.- De cara a la ceremonia oficial conmemorativa del segundo aniversario de la Masacre del 7 de Octubre, que se realizará a las 11 (hora israelí) en la sección de los Grandes Hombres de la Nación del cementerio militar del monte Herzl de Jerusalem, el Ministerio de Defensa israelí actualizó que 1.158 soldados cayeron en la Guerra «Espadas de Hierro».

En las últimas dos semanas se han sumado 6: 2 soldados de la Reserva, 2 del servicio obligatorio, uno del servicio regular y un rehén que fue llevado a Israel para su entierro.

«El personal de la División de Familias, Conmemoración y Legado ha trabajado día y noche durante los últimos dos años con una profunda misión y compromiso para honrar y reconocer a los caídos y acompañar a las familias en duelo en sus momentos más difíciles», remarcó el ministerio.

El mismo «continuará brindando apoyo emocional y asistencial y acompañando a las familias de duelo con un ojo que ve, una oreja que escucha y un corazón que escucha!, añadió.