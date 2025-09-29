Ministros árabes e islámicos respaldan el plan de Trump para Gaza y se declaran listos a trabajar con EE.UU.

Itongadol.- Los ministros de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Pakistán, Turquía, Qatar y Egipto emitieron una declaración conjunta en la que elogiaron los esfuerzos del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra en Gaza y manifestaron su disposición a colaborar con Washington para implementar el acuerdo.

En el comunicado, los ocho cancilleres destacaron las “sinceras gestiones” de Trump y expresaron su “confianza en su capacidad para encontrar un camino hacia la paz”. Subrayaron además “la importancia de la asociación con Estados Unidos para garantizar la paz en la región”.

Los ministros hicieron especial hincapié en que el plan contempla no solo el fin de las hostilidades, sino también la reconstrucción de Gaza, la prevención de cualquier desplazamiento de palestinos y el impulso a un proceso de paz integral.

En ese sentido, valoraron también la declaración de Trump de la semana pasada en la que aseguró que no permitirá la anexión israelí de Cisjordania, una de las principales preocupaciones de los países árabes e islámicos.

“Los ministros afirman su disposición a participar de manera positiva y constructiva con Estados Unidos y las partes hacia la finalización del acuerdo y su implementación, de forma que garantice paz, seguridad y estabilidad para los pueblos de la región”, señala el texto.

La declaración conjunta reafirma además el compromiso compartido de trabajar junto a Washington para alcanzar un acuerdo integral que asegure la entrega sin restricciones de ayuda humanitaria a Gaza, evite el desplazamiento de la población palestina, garantice la liberación de rehenes y establezca un mecanismo de seguridad que resguarde a todas las partes.

El texto enfatiza que dicho acuerdo deberá incluir la retirada total de Israel de la Franja, la reconstrucción del enclave y la creación de un camino hacia una paz justa sobre la base de la solución de dos Estados. En ese marco, Gaza quedaría plenamente integrada a Cisjordania dentro de un Estado palestino, en conformidad con el derecho internacional, como clave para lograr estabilidad y seguridad regional.

Con este pronunciamiento, los principales países árabes y musulmanes se alinean públicamente con el plan estadounidense, que Trump presentó en la Casa Blanca junto al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, y que busca simultáneamente frenar la guerra, garantizar la seguridad israelí y abrir un nuevo proceso político en Medio Oriente.